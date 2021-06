Fire HD 10 Plus im Test: Gute Technik mit kleinen Schwächen

Vor Kurzem hat Amazon sein Tablet-Port­folio um das Fire HD 10 Plus erwei­tert. Es handelt sich um die Speer­spitze der Flach­rechner des Online­shops. Dennoch ist auch dieses Produkt im Budget-Segment heimisch, was man unter anderem am vergleichs­weise nied­rigen Einstiegs­preis von 179,99 Euro merkt.

Im Vergleich zur Stan­dard­aus­gabe profi­tieren Käufer des Plus-Modells von draht­losem Aufladen. Die rest­liche Hard­ware wurde gegen­über der Vorgän­ger­genera­tion an mehreren Stellen aufge­wertet. Was der Full-HD-Bolide im Alltag leistet, lesen Sie in unserem Test.

Endlich eine neue Fire-HD-10-Gene­ration

Das Fire HD 10 Plus in voller Pracht

Bild: Andre Reinhardt Das letzte Fire HD 10 stammt aus 2019, der Händler ließ sich also mit dem Nach­folger etwas Zeit. Hat diese Zeit­spanne zu großen tech­nischen Neue­rungen geführt? Nur bedingt. Amazon verlässt sich zum Groß­teil auf bewährte Hard­ware, was aber nichts Schlechtes sein muss. Das 10,1 Zoll messende IPS-LCD im 16:10-Format (224 ppi) samt seinen 1920 mal 1200 Pixeln kennt man schon aus älteren Modellen.

Glei­ches gilt für den Chip­satz MediaTek Helio P60T (MT8183, 12 nm) mit seinen acht CPU-Kernen (bis zu 2 GHz) und der Mali-G72-MP3-GPU. Im Vergleich zum Fire HD 10 (2019) wurde beim Fire HD 10 Plus aber der Arbeits­spei­cher von 2 GB auf 4 GB RAM gehievt.

Amazon Fire 10 Plus 64GB Datenblatt

[ Test ]

Des Weiteren löst die Haupt­kamera jetzt mit 5 MP anstatt 2 MP auf. Ergän­zend zur kabel­gebun­denen Strom­ver­sor­gung gibt es wie schon beim Fire HD 8 Plus (2020) draht­loses Aufladen. Bei der Optik hat sich der Hersteller für die neue Farb­gebung Schie­fer­grau entschieden. Ein Screen-to-Body-Ratio von 72 anstatt 71 Prozent sorgt für einen marginal schma­leren Rahmen um die Anzeige.

Fire HD 10 Plus: Design und Verar­bei­tung

Rückseite des Fire HD 10 Plus

Bild: Andre Reinhardt Premium-Tablets lassen sich äußer­lich anhand des zuvor genannten Verhält­nisses des Bild­schirms zur Vorder­seite von güns­tigeren Vertre­tern unter­scheiden. Der recht dicke Balken um das Display des Fire HD 10 Plus fällt auf, stört aber nicht. Im oberen Bereich des Flach­rech­ners ist mittig die Front­kamera verbaut. Neben ihr sitzt ein Umge­bungs­licht­sensor. Die Stereo-Laut­spre­cher hat Amazon oben inte­griert. Unten findet sich der microSD-Spei­cher­kar­ten­schacht wieder, welcher durch eine Klappe geschützt ist. Die linke Seite ist blank, während rechts der Ein-/Ausschalter, die Laut­stär­kewippe, der USB-C-Port und die Kopf­hörer­buchse sitzen.

Die Gewichts­ver­tei­lung der 468 g ist ange­nehm ausge­gli­chen. Aufgrund der gummi­erten Rück­seite liegt das Produkt absolut rutsch­fest in der Hand. Bei härterem Anpa­cken ist ein leises Knarzen zu vernehmen, ansonsten ist das Gehäuse verwin­dungs­steif. Das Gehäuse hat insge­samt eine gelun­gene Haptik, ist aber ein Magnet für Finger­abdrücke und Schmutz. Die Tasten weisen einen guten Druck­punkt auf.

Fire HD 10 Plus: Display und Kameras

Fire HD 10 Plus: Geschlossene Tastaturhülle

Bild: Andre Reinhardt Da das Display iden­tisch zu jenem der 2019er Serie ist, gibt es in diesem Bereich keine Ände­rung. Schlimm ist dieser Umstand nicht, da die Farb­dar­stel­lung nach wie vor lebendig, der Kontrast hoch und die Schärfe ausrei­chend ist. Erfreu­lich ist zudem die hohe Blick­win­kel­sta­bilität. In puncto Displayhel­lig­keit gibt es aber noch Luft nach oben. Bei starkem Sonnen­licht kann das Ablesen erschwert werden. Diesen Umstand begüns­tigt die spie­gelnde Ober­fläche.

Die Kamera-Qualität der 5-Mega­pixel-Knipse ist für ein Tablet okay. Voll­kommen scharfe Aufnahmen sollten Sie aber selbst bei gutem Licht anhand der kleinen Blende von f/2.4 nicht erwarten. Die 2-MP-Selfie-Optik ist mit f/2.2 etwas licht­stärker. Für gele­gent­liche Video­chats genügen die Ergeb­nisse, hoch­wer­tige Selfies sind aber kaum möglich.

Fire HD 10 Plus: Perfor­mance und Konnek­tivität

Fire H 10 Plus: Anschlüsse und Bedienelemente

Bild: Andre Reinhardt Der gute alte (im wahrsten Wort­sinn) MediaTek Helio P60T treibt das Tablet an. Rund 148.000 Punkte in AnTuTu sowie 1600 Punkte im Single- und 6200 Punkte im Multi-Core-Test von Geek­bench 3 zeugen von einer brauch­baren Leis­tung. Im Alltag läuft das Fire HD 10 Plus meis­tens wie geschmiert. Selbst wenn viele Apps parallel geöffnet sind oder der Split­screen-Modus verwendet wird, gibt es selten Ruckler oder gar Gedenk­sekunden.

Die Gaming-Perfor­mance in Asphalt 9 und Sim City erwies sich als zufrie­den­stel­lend. Unser getes­tetes Modell hat 4 GB RAM und 64 GB Flash (ab 219,99 Euro), es gibt aber auch ein 32-GB-Exem­plar (ab 179,99 Euro). Fire HD 10 Plus in der Fintie-Tastatur-Hülle

Bild: Andre Reinhardt Bei der Konnek­tivität zeigt das WLAN-Modul eine erst­klas­sige Leis­tung. Stabiler Empfang mit hoher Reich­weite und eine Band­breite am Limit unserer 200-MBit/s-Leis­tung begeis­tern. Neben dem Fire HD 10 Plus an sich haben wir auch die draht­lose Lade­sta­tion von Anker und die Tastatur-Hülle von Fintie auspro­biert.

Die Lade­sta­tion versorgt das Tablet nicht nur flott mit Strom, sondern eignet sich auch gut als Ständer, um das Gerät als Echo Show zu benutzen. Diesen Modus erreicht man über die Schnell­ein­stel­lungen. Mit ange­brachter Blue­tooth-Tastatur-Hülle schrieben wir wiederum einen Artikel auf teltarif.de. Dabei waren wir kaum lang­samer als mit unserer Desktop-Tastatur.

Fire HD 10 Plus: Ausdauer

Fire HD 10 Plus in der Anker-Ladestation

Bild: Andre Reinhardt Schade, dass Amazon nirgends die Kapa­zität der auflad­baren Batterie angibt. Sie scheint aller­dings recht üppig zu sein. Bei 90 Prozent Displayhel­lig­keit, circa sieben Stunden aktivem Bild­schirm sowie einge­schal­tetem WLAN und Blue­tooth kamen wir auf eine volle Woche Bereit­schafts­zeit.

Während der aktiven Nutzung machten wir unter anderem von YouTube, dem Silk-Browser, Micro­soft Word, BlueMail und diversen Spielen Gebrauch. Mit der induk­tiven Lade­sta­tion ließ sich der komplett entleerte Akku in 2 Stunden 41 Minuten wieder voll­ständig füllen.

Fazit:

PRO tolles WLAN-Modul

lange Akku­lauf­zeit

induk­tives Aufladen CONTRA etwas nied­rige maxi­male Displayhel­lig­keit

Display­ränder recht breit

beschränkte App-Auswahl Die Einzelnoten im Tablet-Test: Technische Ausstattung: 2

Material / Verarbeitung: 2

Bedienung / Handling: 2

Betriebssystem / Apps: 3

Einschätzung des Redakteurs: 2

Gesamtnote: 2 Amazon kann man beim Fire HD 10 Plus höchs­tens vorwerfen, wenig Neues gewagt zu haben. Das Display ist prima, wenn auch ein wenig zu dunkel, die Laut­spre­cher geben Musik zufrie­den­stel­lend wieder, sofern der Regler nicht bis zum Anschlag aufge­dreht wird. Eine gute Ausdauer, eine exzel­lente WLAN-Leis­tung und eine ausrei­chende Perfor­mance spre­chen eben­falls für das Tablet. Nach wie vor lässt die App-Auswahl im Amazon App-Store aber noch zu wünschen übrig und die Display­ränder des Fire HD 10 Plus könnten etwas dünner ausfallen.

Lesen Sie auch unseren Test zum Fire HD 8 Plus (2020).