Amazon eero 6: Mesh-System mit Wi-Fi 6 & Smart-Home-Hub

Amazon hat sein WLAN-Mesh-System eero mit dem Router eero 6 und den passenden Signal­ver­stär­kern um eine Lösung mit dem modernen Funk­stan­dard Wi-Fi 6 erwei­tert. Neben einer deut­lich gestei­gerten Band­breite von bis zu 900 MBit/s gibt es einen inte­grierten Smart-Home-Hub. Hierbei werden nicht nur Zigbee und Blue­tooth 5.0 LE, sondern auch die noch recht junge Schnitt­stelle Thread unter­stützt. Unter anderem sollen über eero 6 mit Apples HomeKit kompa­tible Produkte steu­erbar sein. Auf Wunsch erfolgt die Bedie­nung über Alexa-Sprach­kom­mandos. Der Einstiegs­preis beträgt 149 Euro.

eero 6: Mesh-System mit Wi-Fi 6 und Smart-Home-Hub

Amazons eero 6 ist jetzt erhältlich

Amazon Vor knapp andert­halb Jahren führte Amazon die erste Gene­ration des eero in Deutsch­land ein. Die Serie ist nach dem gleich­namigen WLAN-Spezia­listen benannt, den der Online­shop in 2019 aufkaufte. Funk­löcher in den eigenen vier Wänden stopfen ist das Ziel solcher Mesh-Systeme und mit dem eero 6 soll das noch effek­tiver funk­tio­nieren. Mit maximal 900 MBit/s anstatt zuvor 550 MBit/s beim Daten­emp­fang können auch mehrere Endge­räte ohne Flaschen­hals-Effekt versorgt werden. Wi-Fi 6 alias 802.11ax macht es möglich. Ältere WLAN-Stan­dards wie 802.11ac sind weiterhin kompa­tibel. Gefunkt wird über die Frequenzen 2,4 GHz und 5 GHz inklu­sive Dual-Band. Der Router in voller Pracht

Amazon Alter­nativ lässt der Router eine Ether­net­ver­bin­dung via zwei Gigabit-fähigen RJ45-Ports zu. Um den Daten­ver­kehr effek­tiver verwalten zu können, hat Amazon dem eero 6 ein besseres SoC spen­diert. Es findet ein Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz Takt (zuvor 700 MHz) samt 512 MB RAM und 4 GB Flash Verwen­dung. Für die nötige Sicher­heit sorgen bewährte Stan­dards wie WPA3, WPA2, TLS 1.2+, AES und SHA-256. Wie sein Vorgänger ist auch der eero 6 äußerst kompakt und kommt auf Abmes­sungen von 99,4 x 97 x 61,4 mm. Mit bis zu 75 vernetz­baren Endge­räten und einer Abde­ckung von maximal 140 m² dürfte das Produkt für die meisten Behau­sungen ausrei­chen.

Preis und Verfüg­bar­keit des eero 6

Dreierpack des eero 6

Amazon Der eero 6 ist ab sofort zu einem Preis von 149 Euro erhält­lich. Soll es das Paket bestehend aus dem Router und zwei Signal­ver­stär­kern sein, werden 299 Euro fällig. In diesem Fall sollen sogar maximal 460 m² an Fläche versorgt werden. Einzelne Signal­ver­stärker lassen sich für jeweils 109 Euro pro Stück hinzu­kaufen. Die Netz­werk­geräte lassen sich über die dazu­gehö­rige eero-App über das Smart­phone konfi­gurieren.

AVM stellte übri­gens kürz­lich eben­falls einen Repeater mit Wi-Fi 6 vor.