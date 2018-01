Amazon-Lautsprecher Echo Spot in Deutschland auf Lager

Amazons kugelförmiger Smart-Lautsprecher Echo Spot ist in Deutschland erhältlich Wer gerne einen Amazon Echo mit integriertem Display haben möchte, aber nicht dazu bereit ist, 220 Euro für den Echo Show zu investieren, kann ab sofort zum Echo Spot greifen. Der Smart-Lautsprecher in Webcam-Form ist bei Amazon Deutschland auf Lager. Beliebt scheint die clevere Kugel zu sein, denn bereits jetzt hat das Helferlein den ersten Platz der Shop-eigenen Hi-Fi-Lautsprecher-Bestenliste inne. Im Vergleich zum Echo Show gibt es einen erheblich kleineren Bildschirm und einen abgespeckten Lautsprecher.

Echo Spot erreicht Deutschland

Wir berichteten bereits vor rund einer Woche darüber, dass Amazons jüngstes Alexa-Zuhause auch hierzulande erscheint. Nun ist es soweit, der hiesige Shop des Online-Verkäufers hat den Mini-Assistenten in sein Portfolio aufgenommen. Manche glückliche Vorbesteller haben Echo Spot sogar bereits früher erhalten. Interessenten für dieses Smart-Home-Gerät gibt es viele, was am stylischen Äußeren und den kompakten Abmessungen liegen dürfte. Mit 104 x 97 x 91 mm ist das Augapfel-förmige Konstrukt nach dem Echo Dot die handlichste Lösung der Amazon-Baureihe. In den Vereinigten Staaten ist Echo Spot schon seit einigen Monaten verfügbar. Dort konnte der Smart-Lautsprecher bislang 571 Kundenbewertungen ergattern, die mit einem Schnitt von 4,5 Sternen äußerst positiv ausfallen.

Echo Spot und Echo Show – die Unterschiede

Amazons Strategie, einem Standardprodukt des Echo-Sortiments ein günstigeres Pendant zur Seite zu stellen, hat sich bislang bewährt. In kleinen Räumen reicht ein Echo Dot, in größeren bietet sich hingegen ein Echo (2. Generation) oder ein Echo Plus an. So ist es auch wenig verwunderlich, dass der Händler nun auch in Deutschland seinen Echo Spot als Alternative / Ergänzung zum Echo Show veräußert. Bei einer Ersparnis von 90 Euro muss man jedoch eine angepasste Ausstattung in Kauf nehmen. Echo Show kommt für 219,99 Euro mit einem 55-mm-Stereo-Lautsprecher daher, während sich Echo Spot mit einem 36-mm-Hochton-Speaker präsentiert. Dem 7 Zoll großen Display des Echo Show steht zudem ein 2,5 Zoll großer Bildschirm des Echo Spot gegenüber. Eine Kamera und ein 3,5mm-Audioausgang zählen zu den weiteren Spezifikationen des Spot.