Echo Show 8 und Show 5: Neue Versionen vorgestellt

Aus 1 wird 13, Amazons neue Fassung des Smart-Laut­spre­chers Echo Show 8 verfügt über eine Kamera mit unge­wohnt vielen Mega­pixel. Waren die Aufnahmen zuvor noch statisch, verfolgt nun eine Zoom- und Schwenk­funk­tion das Geschehen. Damit auf dem 8-Zoll-Display darge­stellte Inhalte flüssig berechnet werden, kommt ein Octa-Core-Prozessor zum Einsatz. Die UVP des neuen Echo Show 8 beträgt 129,99 Euro. Soll es etwas kleiner und güns­tiger sein, bietet sich der über­arbei­tete Echo Show 5 für 84,99 Euro an. Amazon hat bei diesem Modell die Auflö­sung der HD-Kamera verdop­pelt.

Echo Show 8: Klappe, die Zweite

Echo Show 8 (2. Gen.)

Amazon Im Herbst 2019 führte der US-ameri­kani­sche Shop-Gigant die erste Version seines Smart-Laut­spre­chers mit 8-Zoll-Bild­schirm ein. Nächsten Monat erreicht schließ­lich der Echo Show 8 (2. Gene­ration) den deut­schen Markt. Das namen­gebende Display soll mit einer adap­tiven Farb­anpas­sung über­zeugen. Auf diesem lassen sich beispiels­weise Video­tele­fonate oder aufge­nom­mene Fotos der 13-Mega­pixel-Kamera wieder­geben. Wer sich beob­achtet fühlt, kann aber auch auf Wunsch die inte­grierte Klappe schließen und das Objektiv igno­rieren.

Dass die Anzahl der CPU Kerne von vier auf acht gewachsen ist, könnte der Perfor­mance zugu­tekommen. Es handelt sich um das SoC MediaTek MT8163. Ansonsten wartet auch der opti­mierte Echo Show 8 mit Stereo-Laut­spre­chern und der Kompa­tibi­lität mit diversen Smart-Home-Gerät­schaften auf. Enter­tain­ment-Fans kommen durch die Unter­stüt­zung von Diensten wie Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music oder Spotify auf ihre Kosten. Als Farben stehen Anthrazit und Schwarz zur Auswahl.

Echo Show 5: Klappe, die Zweite

Echo Show 5 (2. Gen.)

Amazon Eine Frisch­zel­lenkur erhält auch das Exem­plar mit 5,5 Zoll messendem Display. Haupt­säch­lich spie­gelt sich das in der inte­grierten Kamera wider, welche doppelt so hoch auflösen soll. Da es zuvor ein 1-Mega­pixel-Modul gab, müsste es sich folg­lich nun um 2 Mega­pixel handeln. Des Weiteren haben Käufer des Echo Show 5 (2. Gene­ration) die Wahl, ob sie das Gerät in Anthrazit, Weiß oder Dunkel­blau erwerben wollen. Um die Umwelt zu schonen, stellt Amazon die Texti­lien der Echo-Show-Geräte übri­gens zu 100 Prozent aus Wieder­ver­wer­tung von Verbrau­cher­abfällen her. Die Auslie­ferung des Smart-Laut­spre­chers ist auf den Juni datiert.

Neue Lösungen für das Mesh-WLAN hat Amazon mit dem eero 6 im Port­folio.