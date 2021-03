Amazon Echo Show 10 (3. Gen.) ab sofort vorbestellbar

Der Amazon Echo Show 10 in der 3. Gene­ration ist da und kann ab sofort vorbe­stellt werden. Wir checken, was der Smart Speaker mit Display für 250 Euro beherrscht.

Der Amazon Echo Show 10 der 3. Generation ist bestellbar

Bild: Amazon Amazon hat heute einen neuen Smart Speaker vorge­stellt. Es handelt sich um den Amazon Echo Show 10 in der 3. Gene­ration. Sofort lieferbar ist der smarte Laut­spre­cher mit Display noch nicht, er kann aber bereits auf Amazon vorbe­stellt werden. Ausge­lie­fert wird er ab dem 14. April.

Das sind die Funk­tionen des neuen Echo Show 10

Vorbe­steller bezahlen für den neuen Echo Show mit 10-Zoll-Display 249,99 Euro, er ist in den Farben Anthrazit und Weiß erhält­lich. Das 10,1-Zoll-HD-Display (Auflö­sung 1280 x 800 Pixel) mit adap­tiver Hellig­keit und Farbe soll sich in die Rich­tung der Kunden drehen, wenn diese mit Alexa inter­agieren. Ebenso wie der Bild­schirm sollen sich auch die beiden front­sei­tigen Hoch­ton­laut­spre­cher und der Tief­töner mitbe­wegen. Ob der Laut­spre­cher wie von Amazon verspro­chen wirk­lich "erst­klas­sigen Klang" liefert, müssen Hörproben zeigen, auf jeden Fall passt sich der Klang auto­matisch an den Raum an.

Die 13-Mega­pixel-Weit­win­kel­kamera verfügt laut Amazon über ein 110°-Sicht­feld, das Schwenken, Zoomen und eine auto­mati­sche Bild­anpas­sung ermög­licht, damit die Nutzer bei Video­tele­fonaten oder Foto­auf­nahmen immer im Sicht­feld bleiben. Per App ist auch der Zugriff von außen auf die Kamera möglich, beispiels­weise zur Raum­über­wachung, während man unter­wegs ist. Der Amazon Echo Show 10 der 3. Generation ist bestellbar

Bild: Amazon

Bei der auto­mati­schen Bewe­gungs­funk­tion, die den Bild­schirm dem Nutzer zuwendet, findet die Daten­ver­arbei­tung laut Amazon lokal auf dem Gerät statt. Kunden mit höheren Daten­schutz-Anfor­derungen können die Bewe­gungs­funk­tion jeder­zeit ausschalten, indem sie die inte­grierte Kame­raab­deckung schließen, die Einstel­lungen am Gerät oder in der Alexa-App anpassen oder den Sprach-Befehl "Alexa, schalte Bewe­gung aus" geben.

WiFi 6 (802.11ax) wird auch vom Vertreter der 3. Gene­ration derzeit nicht unter­stützt, nur die Stan­dards 802.11a/b/g/n/ac. Als Haupt­pro­zessor ist der MediaTek 8183 einge­baut. Dem Gerät liegen ein Netz­teil (30 W), ein Kabel (1,8 m), eine Dreh­bereichs-Scha­blone und eine Kurz­anlei­tung bei. Alexa spricht Englisch, Deutsch, Fran­zösisch, Italie­nisch und Spanisch.

Einkaufs­wagen füllen und ohne Schlan­gestehen an der Kasse sofort raus aus dem Laden: Amazon hat nun auch in Europa den ersten kassen­losen Super­markt eröffnet - mit Sensoren im Boden.

