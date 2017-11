Cyber Monday: Neuer Amazon Echo mit bis zu 30 Euro Rabatt

Rabatt auf Amazon Echo Ab Montag startet Amazon mit dem Cyber Monday seine Aktions-Woche, in der der Online-Händler sieben Tage lang zahlreiche Schnäppchen anbieten möchte. Auch Geräte aus eigener Fertigung wird Amazon dabei reduziert verkaufen. Mit dabei sind unter anderem die Echo-Modelle, die Tablets sowie die E-Book-Reader des Händlers.

Ab Montag gibt es beispielsweise den Kindle Paperwhite 40 Euro günstiger. Der Preis sinkt somit von ehemals 119,99 Euro auf 79,99 Euro. Beim 10 Zoll großen Tablet Fire HD 10 lassen sich sogar 50 Euro einsparen. Das Tablet kostet dann nur 129,99 Euro.

Komplette Echo-Reihe mit Rabatt

Interessant dürften für viele Käufer aber die reduzierten Echo-Modelle von Amazon sein. Die neue Generation seiner intelligenten Lautsprecher hatte der Online-Händler Ende September vorgestellt, seit Ende Oktober sind die Modelle erhältlich. Der bereits bekannte Echo Dot bleibt unverändert im Angebot und ist im Rahmen der Cyber-Monday-Woche für 39,99 Euro statt regulär 59,99 Euro zu haben.

Der neue Echo sowie der Echo Plus lösen seit ihrem Marktstart das alte Lautsprecher-Modell ab. Beide Neulinge verfügen über ein verbessertes Lautsprechersystem sowie Dolby Processing und wurden mit der Fernfeld-Sprachtechnologie der zweiten Generation inklusive Geräuschunterdrückung ausgestattet. Die Echos sollen den Nutzer somit besser als bisher verstehen können.

Der neue Echo ist nur noch etwa halb so groß wie der bisherige Lautsprecher und wird in verschiedenen Farben und Oberflächen-Designs wie einer Holz-Optik oder diversen Stoff-Überzügen angeboten. Regulär verkauft Amazon den neuen Echo für 99,99 Euro. Im Rahmen der Aktion wird aber auch auf dieses Modell ein Rabatt in Höhe von 20 Euro gewährt, sodass der Preis auf 79,99 Euro sinkt.

Der Echo Plus ist innerhalb der Cyber-Monday-Woche sogar 30 Euro günstiger. Somit gibt es ihn für 119,99 Euro statt für regulär 149,99 Euro. Das Plus-Modell des Lautsprechers ist dem alten Echo optisch sehr ähnlich, verfügt erstmals aber über einen integrierten Smart-Home-Hub. Über den Hub lassen sich beispielsweise kompatible Geräte von Philips Hue und Osram direkt mit dem Lautsprecher verbinden und bedienen. Die Installation eines separaten Smart-Home-Hubs im Heimnetzwerk entfällt.

In einem weiteren Artikel geben wir einen Überblick darüber, was sie in der Amazon Cyber-Monday-Woche noch für Schnäppchen erwartet.