Amazon Echo Look: Smarter Helfer für das richtige Outfit

Amazon Echo Look für Mode-Fans Der Amazon Echo erhält mit dem Echo Look einen kleinen, schmaleren Bruder. Insbesondere Nutzern, die viel Wert auf ihr Äußeres und Mode legen, soll das Gerät eine Art Assistent beim Styling sein. Speziell dafür ist im Echo Look eine Kamera integriert, die sich per Smartphone-App auslösen lässt. So hat der Besitzer seine Hände frei und kann von sich ein Foto schießen. Auf dem Smartphone lassen sich dann die "Looks" miteinander besser vergleichen.

Seitlich am Echo Look ist ein Power-Button für das Mikrofon und die Kamera integriert. Die Kamera befindet sich auf der schwarz unterlegten Gehäuseseite; der Rest des Gehäuses ist weiß. Vier LEDs sollen für eine gute Ausleuchtung sorgen - diese sind um die Kamera platziert. Eine Verbindung mit dem Sprachassistenten Alexa darf natürlich auch nicht beim Amazon Echo Look fehlen. Dafür befindet sich auf der Oberseite ein Mikrofon, über das der Besitzer mit Alexa kommunizieren kann, um ein Foto oder gar ein Video vom täglichen "look" zu erhalten. Per Sprachbefehl wird ein Foto aufgenommen. Über den eingebauten Lautsprecher erhält der Nutzer Informationen zum Wetter, Nachrichten und mehr. Fragen wie: "Alexa, wird es heute regnen?", "Alex, mach ein Foto." oder "Alexa, was gibt es für Neuigkeiten?" soll der Sprachassistent über den Echo Look meistern können.



Amazon Echo Look mit integrierter Kamera Amazon Echo Look mit integrierter Kamera

Amazon Echo Look als smarte Hilfe

Der Amazon Echo Look kann also eine smarte Hilfe bei der Auswahl des richtigen Outfits sein; so stellt es sich zumindest der Hersteller vor. Aus diesem Grund hat das Gerät auch eine sehr schmale, längliche Form in die Höhe und besitzt einen Sockel, der für eine ausreichende Stabilität sorgen soll. 200 US-Dollar verlangt Amazon für den Echo Look über den Shop. Ob und wann das Modell nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Der Amazon Echo kostet mit "nur" 179,99 Euro weniger als sein kleiner Bruder.

In einer Folge unseres Podcasts sprechen wir mit und über Alexa von Amazon. Lesen und hören Sie, wie gut Alexa in der Praxis mit dem Amazon Echo funktioniert.