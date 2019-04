Amazon: Echo Link und Echo Link Amp in Deutschland

Der Amazon Echo Link Der Amazon Echo Link

Diverse Ein- und Ausgänge

Amazon hat neue Echo-Modelle auf den deutschen Markt gebracht. Ab sofort sind die bereits vor einiger Zeit angekündigten Echo Link und Echo Link Amp auch für Kunden in Deutschland erhältlich. Mit den beiden Black Boxen lassen sich bestehende HiFi-Anlagen über Alexa an Streaming-Dienste anbinden. Echo Link ist sofort verfügbar und wird unmittelbar ausgeliefert. Echo Link Amp kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 25. April.

Das Modell Echo Link können Nutzer an einen Receiver, Verstärker oder direkt an Aktivlautsprecher anschließen – wahlweise über den analogen, optischen oder koaxialen Audioausgang. Er verfügt daneben über einen Line-Ausgang für Subwoofer sowie eine verstärkte 3,5 mm Klinkenbuchse für Kopfhörer. Die Box kann über ihre analogen, optischen und koaxialen Eingänge auch Musik von anderen Audiokomponenten wie CD-Player, Plattenspieler oder MP3-Player wiedergeben.

Echo Link Amp zeichnet sich durch dieselben Funktionen wie Echo Link aus, verfügt aber zusätzlich über einen integrierten Stereoverstärker mit einer Leistung von 60 Watt pro Kanal und separaten Anschlüssen für den rechten und linken Kanal zur Anbindung passiver Lautsprecher. Beide Modelle lassen sich über ihre Lautstärkeregler exakt einstellen und verfügen für eine zuverlässige Konnektivität über einen Ethernet-Port.

Anbindung an ein Multiroom-System möglich

Ist Echo Link oder Echo Link Amp als bevorzugter Lautsprecher in einer Smart-Home-Gruppe eingerichtet, können Anwender Alexa über ein anderes Echo-Gerät mit einem Mikrofon in derselben Gruppe dazu auffordern, Musik zu spielen oder die Lautstärke aufzudrehen. Durch die Anbindung an Echo Link oder Echo Link Amp ist außerdem eine Integration der Audioanlage in ein Multiroom-System möglich. Damit lässt sich gestreamte Musik in mehreren Räumen synchron wiedergeben. Wird eine "Überall-Gruppe" eingerichtet, kann sogar im gesamten Zuhause Musik abgespielt werden. Nach der Einrichtung reicht laut Amazon-Angaben der Befehl "Alexa, spiele überall Musik". Die Musikwiedergabe auf beiden Black Boxen lässt sich auch über die Alexa-App steuern.

Echo Link ist zum Preis von 199,99 Euro direkt bei Amazon erhältlich. Echo Link Amp gibt es hier für 299,99 Euro.

In einem separaten Ratgeber lesen Sie, welche Möglichkeiten es gibt, Musik in mehrere Räume zu streamen.

