Echo-Vergleich: Mehr Durchblick bei Amazons Alexa-Familie

Der Echo Dot von Amazon ist mitt­lerweile vielen ein Begriff. Mit dem preis­güns­tigen kleinen Puck lässt sich die Sprachas­sistentin Alexa des Online-Versand­händ­lers und Elek­tronik­herstel­lers eigener Marken nutzen. Gibt man Alexa in die Such­maske der Amazon-Webseite ein, kann sich der Surfer aller­dings leicht verloren vorkommen. Mitunter werden eine Viel­zahl an Echo-Geräten ange­zeigt, die alle­samt Alexa behei­maten.

Amazon hat einige Geräte bereits weiter­entwi­ckelt, weshalb es von den Modellen verschie­dene Genera­tionen gibt. Da der Händler die Geräte der älteren Genera­tion teil­weise als gene­ralüber­holt anbietet, sind diese eben neben der aktu­ellen Genera­tion auch noch zu haben. Deshalb haben wir verfüg­bare Echo-Geräte in einer Über­sicht zusam­menge­stellt.

Amazon Echo, Echo Dot, Echo Plus, Echo Show und Echo Spot



Echo Dot (2. und 3. Generation), Echo (2.), Echo Plus (1.), Echo Plus (2.), Echo Show (1.), Echo Show (2.) Echo Show 5 und Echo Spot (v.l.) Echo Dot (2. und 3. Generation), Echo (2.), Echo Plus (1.), Echo Plus (2.), Echo Show (1.), Echo Show (2.) Echo Show 5 und Echo Spot (v.l.)

Bei dem Amazon Echo Dot handelt es sich um den bekann­testen Alexa-Laut­spre­cher. Das kleine Gerät wird oft beworben und ist gefühlt fast nie zu seiner unver­bind­lichen Preis­empfeh­lung von 59,99 Euro zu haben. Meis­tens ist das Gerät redu­ziert und war schon für rund 20 Euro erhält­lich. Derzeit kostet es in der dritten Genera­tion 34,99 Euro. Die zweite Genera­tion gibt es mit 26,99 Euro ein wenig güns­tiger.

Optisch bietet die dritte Genera­tion von Haus aus einen Stoff­überzug und wiegt im Gegen­satz zur zweiten Genera­tion fast das doppelte. Der Laut­spre­cher­klang soll bei der neuen Genera­tion unter anderem besser sein, was sicher­lich ein Vorteil ist, wenn der Nutzer Musik direkt über den kleinen Puck genießen und ihn nicht erst mit einem externen Laut­spre­cher kombi­nieren will.

Vergleicht man die verschie­denen Echo-Geräte mitein­ander, stellt man schnell fest, dass die Unter­schiede verstärkt in der Laut­spre­cher­qualität liegen. Beispiel: Der schlicht als "Echo" benannte Woofer-förmige Alexa-Speaker der zweiten Genera­tion verfügt über ein Dual-Laut­spre­cher-System mit Dolby-Sound. Auf das Feature muss der kleine Dot verzichten.

Echo Dot Echo Echo Plus Echo Show Echo Spot 2. Gen. 3. Gen. 2. Gen. 1. Gen. 2. Gen. 1. Gen. 2. Gen. 5 Laut­spre­cher k.A. 41 mm 63 mm (Woofer)

16 mm 1) 63 mm (Woofer)

20 mm 1) 76 mm (Woofer)

20 mm 1) 55 mm 50 mm 42 mm 36 mm Dolby-Sound

(Dual-Laut­spre­cher) nein nein ja ja ja ja ja k.A. nein Features ZigBee-Hub

(inte­griert) nein nein nein ja ja k.A. ja nein nein Audio-Ausgang

(3,5mm-Klinke) ja ja ja ja ja nein nein ja ja Tasten 4 4 4 2 4 3 3 3 3 Kamera - 5 MP 5 MP 1 MP 2) VGA

(640 x 480) Anzahl Mikro­fone 7 k.A. 7 7 k.A. 8 8 2 4 Konnek­tivität Steue­rung kompa­tibler Smart-Home-Geräte

Musik-Strea­ming

Sprach­anrufe zwischen Echo- und Alexa-App-Geräten

Blue­tooth-Unter­stüt­zung Sons­tiges Gewicht

(in g) 163 300 821 954 780 1170 1755 410 420 Display

(in Zoll) - 7 10 5,5 2,5 akt. Preis

(UVP) 59,99 39,99

(59,99) 99,99 114,99

(149,99) 149,99 219,99 229,99 89,99 129,99 Stand: August 2019, Preise in Euro.

1) Hochton-Laut­spre­cher

2) Mit Kamera-Abde­ckung.

Der Echo Plus ist bereits in der zweiten Genera­tion erhält­lich. Die erste Genera­tion ist noch als gene­ralüber­holte Vari­ante verfügbar. Der opti­sche Unter­schied zwischen den beiden Genera­tionen ist nicht zu verkennen. Während die erste schmal ist und als in die Länge gezo­gene Röhre erscheint, kommt die zweite Genera­tion in einem gestauchten Woofer-Format daher. Der Klang produ­zierende Körper ist bei der neuen Genera­tion größer. Die Echo-Plus-Geräte sind im Vergleich mit den Dots für erwei­terte Smart-Home-Anwen­dungen inter­essant, weil hier der Funk­stan­dard ZigBee unter­stützt wird. Dieser wird zum Beispiel nicht vom "Echo" unter­stützt.

Die Echo-Show-Modelle unter­schieden sich vor allem von den anderen Echo-Geräten durch ein eigenes Display. Derzeit ist der Echo Show in der ersten und zweiten Genera­tion sowie als ein Show-Modell mit der Bezeich­nung "5" erhält­lich. Der Echo Show der ersten Genera­tion verfügt über ein 7-Zoll-Display, die zweite Genera­tion über einen 10 Zoll großen Screen. Der Echo Show 5 kann letzt­lich als Budget-Vari­ante der Modelle verstanden werden. Im Vergleich mit den anderen beiden Shows, die über 200 Euro kosten, liegt der Echo Show 5 mit 5,5-Zoll-Display bei rund 90 Euro. Der Echo Show 5 verfügt auch nicht wie die beiden anderen über den ZigBee-Stan­dard.

Der Echo Spot verfügt im Gegen­satz zu den anderen mit Display über einen kreis­runden Bild­schirm mit 2,5 Zoll - die Nacht­tisch­vari­ante sozu­sagen.

Auf der nächsten Seite haben wir Erwei­terungen zu Amazons Echo-Geräten tabel­lari­siert.

