Amazon lädt zum Sparen bei Echo, Fire TV, Kindle und Co. ein

Amazon hat diverse Produkte im Preis gesenkt Amazon hat diverse Produkte im Preis gesenkt

Amazon schont den Geldbeutel beim Geschenke-Kauf

Amazon zeigt sich knapp zwei Wochen vor Weihnachten in Feierlaune und rabattiert unter der Aktion „Frohes Fest“ zahlreiche hauseigene Produkte. In den Kategorien „Echo & Alexa“ finden sich Lösungen für die Heimvernetzung, mit den Fire-TV-Sticks wird der Fernseher schlauer. Die Fire-Tablets und die Kindle-eReader sind ebenfalls günstiger zu erstehen. Abgerundet wird das Angebot von der Sparte „Haussicherheit von Amazon“, hinter der sich unter anderem smarte Überwachungskameras und Türklingeln verbergen. Ein Auszug aus der Aktion: Echo Dot und der reguläre Fire TV Stick kosten momentan jeweils nur 24,99 Euro.

Neben dem familiären Miteinander beim Fest der Liebe ist es bekanntermaßen Tradition, jemandem mit einem Präsent eine Freude zu machen. Wenn Sie noch auf der Suche nach einer Aufmerksamkeit für Freunde oder Verwandte sind, bietet sich die momentane Amazon-Aktion an. In der Sparte „Echo & Alexa“ werden dort Echo Dot (2. Gen.) für 24,99 Euro, Echo Dot (3. Gen.) für 34,99 Euro, Echo (2. Gen.) für 64,99 Euro, Echo Spot für 94,99 Euro und Echo Show (2. Gen.) für 179,99 Euro offeriert. Besonders spannend mutet zudem der Fire-TV-Stick-Deal an. Ein einzelnes Exemplar wurde von 39,99 Euro auf 24,99 Euro rabattiert, zahlt man hingegen die ursprünglichen 39,99 Euro, bekommt man direkt zwei Fire TV Sticks.

Tablets und Haussicherheit zum Sparpreis

Amazon Fire HD 10 2017 Datenblatt

Neuvorstellung

Für einen besonders günstigen Einstieg in die Welt der Flachrechner eignet sich das Fire 7. Das Mobilgerät kostet mit 54,99 Euro ohnehin schon wenig, vorübergehend sind es jetzt aber nur 39,99 Euro. Das Fire HD 8 besitzt mehr Speicher, mehr Leistung und ein etwas größeres Display. Für 64,99 Euro anstatt zuvor 89,99 Euro wandert es über den virtuellen Ladentisch.

Das Full-HD-Modell Fire HD 10 für 104,99 Euro und die Kinder-Tablets Fire HD 8 Kids Edition (89,99 Euro) sowie Fire HD 10 Kids Edition (154,99 Euro) sind auch rabattiert. Lese-Freunde werden ihrerseits mit dem eReader Kindle (49,99 Euro anstatt 69,99 Euro) glücklich und für eine Videoüberwachung sorgt die Blink XT Kamera für 113,99 Euro.

Wo die Unterschiede zwischen den verschiedenen Generationen von Echo Show und Echo Dot liegen und ob sich der Umstieg lohnt, erklären wir Ihnen in einem weiteren Artikel.