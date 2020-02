Amazon-Rabattaktion für Echo, Fire TV, Kindle und mehr

Wer mit dem Kauf eines Amazon-Endge­räts lieb­äugelt, kann derzeit kräftig sparen. Der Online­shop hat die Preise für seine Echo-Smart-Laut­spre­cher, Fire-TV-Strea­ming-Lösungen, Kindle-eReader und Fire-Tablets vorüber­gehend gesenkt. Im Vergleich zur UVP werden Rabatte bis zu 42 Prozent gewährt. So schlägt etwa der Fire TV 4K mit 34,99 Euro zu Buche. Media Markt und Saturn haben bereits mit Preis­anpas­sungen reagiert. Bei manchen Ange­boten redu­ziert Amazon aber nicht nur die Anschaf­fungs­kosten, sondern legt auch noch ein gratis Produkt bei.

Den Fire TV 4K gibt es aktuell für kleines Geld Den Fire TV 4K gibt es aktuell für kleines Geld

So lautet der selbst­erklä­rende Slogan der neuesten Rabatt­aktion des Online­händ­lers. Insge­samt 29 Produkte der Kate­gorien Smart-Laut­spre­cher, Strea­ming-Geräte, eReader, Tablets und Über­wachungs­kameras laden zum Sparen ein. So kosten die Full-HD-Ausfüh­rung des Fire TV Stick (UVP: 39,99 Euro) und der Echo Flex (UVP: 29,99 Euro) derzeit jeweils nur 24,99 Euro.

Wer nicht nur streamen, sondern auch seine Multi­media-Gerät­schaften mit Sprach­kommandos steuern möchte, greift zum Fire TV Cube. Für diesen verlangt Amazon momentan 89,99 Euro anstatt 119,99 Euro. Media Markt und Saturn können preis­lich nicht ganz mithalten, dort kostet der Fire TV Cube 94,99 Euro.

Ein weiteres Schnäpp­chen stellt der Echo Show (2. Gen.) für 199,99 Euro (UVP: 229,99 Euro) inklu­sive kosten­loser Philips-Hue-Lampe dar. Zudem packt Amazon beim Echo Plus (2. Gen.) eben­falls eine gratis Glüh­birne zum Preis von 109,99 Euro (norma­lerweise 149,99 Euro) ins Paket.



Echo Show mit kostenloser Philips-Hue-Glühbirne Echo Show mit kostenloser Philips-Hue-Glühbirne

Tablets und eReader günstig ergat­tern

Die beiden Elek­tronik­mark­triesen verlangen 229,99 Euro (Echo Show 2. Gen) respek­tive 109,99 Euro (Echo Plus 2. Gen.) ohne Drein­gabe. Unter anderem hinsicht­lich der gesenkten Kosten für den Echo Show 5 (69,99 Euro), den Echo (3. Gen.) (74,99 Euro) und den Echo Dot (3. Gen.) (39,99 Euro) sind sich Amazon und die Media-Saturn-Kette aller­dings einig.



Auch das Fire HD 10 ist reduziert Auch das Fire HD 10 ist reduziert

Wenn Sie nach einem möglichst preis­werten Einstieg in die Welt der Tablets suchen, bietet sich das redu­zierte Fire 7 an. Das 7-Zoll-Gerät wandert bereits ab 44,99 Euro (UVP: 54,99 Euro) in der 16-GB-Edition mit Spezi­alan­geboten (Werbung) bei Amazon über den virtu­ellen Laden­tisch. Für das 10-Zoll-Exem­plar Fire HD 10 werden mindes­tens 109,99 Euro (UVP: 149,99 Euro) fällig. Für diese Summe gibt es die 64-GB-Ausgabe mit Spezi­alan­geboten. Media Markt und Saturn sind preis­lich bei beiden Flach­rech­nern mitge­zogen.

Zu guter Letzt wollen wir Sie noch auf den von 119,99 Euro auf 89,99 Euro rabat­tierten eReader Kindle Paper­white bei Amazon, Media Markt und Saturn aufmerksam machen. Weitere vorüber­gehend redu­zierte Amazon-Geräte sind auf der Akti­onsseite vorzu­finden.

