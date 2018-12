Amazon Echo Lautsprecher einrichten: So wirds gemacht

Einrichtung beginnen

Sie sind ein beliebtes Weih­nachts­ge­schenk und bieten einen günstigen Einstieg in die Smart-Home-Welt: sogenannte Smart-Speaker. Dies ist ein Lautsprecher mit integriertem Sprachassistenten, welche das Bearbeiten von Anfragen, etwa Abspielen von Musik oder das Steuern von anderen (Smart-Home-)Geräten erlauben.

Auch ohne andere Smart-Home-Geräte können die Lautsprecher durch Alexa viel leisten. So beantwortet der integrierte Assistent neben einfachen Fragen wie Uhrzeit und Wetter auch andere komplexere Anfragen.

Dennoch entfalten Smart-Speaker ihr volles Nutzungspotenzial erst im Zusammenspiel mit anderen Komponenten, beispielsweise den Lampen der Hue-Reihe von Philips. Bei einer größeren Anzahl an Smart-Home-Geräten (eine Übersicht aktueller Geräte finden Sie hier) kann über einen intelligenten Lautsprecher komfortabel das eigene Zuhause gesteuert werden.

Dafür muss dieser jedoch erst eingerichtet und konfiguriert werden.

Wichtiges zur Einrichtung

Ein Lautsprecher von Amazon hat in der Regel keinen Bildschirm, über welchen sich der Einrichtungsprozess abwickeln ließe. So benötigt man zur Inbetriebnahme ein Smartphone mit vorinstallierter Alexa-App und eine schnelle und stabile Internetverbindung über WLAN. Wir haben diesen Prozess ausprobiert und zeigen diesen in unserer Galerie.

In unserer Bilderstrecke richten wir das preisgünstigste Modell von Amazon, einen Echo Dot, über die Alexa-App auf einem iPhone ein. Die Einrichtung für andere Lautsprecher von Amazon ohne Display verläuft fast gleich. Mit einem Klick auf das Bild kommen Sie zum nächsten Schritt unserer Anleitung.

So starten Sie die Einrichtung

Öffnen Sie zuerst die Alexa-App auf Ihrem Smartphone und loggen Sie sich mit den Daten Ihres Amazon Kontos ein. Im Reiter unten rechts mit dem “Haus”-Symbol finden Sie eine Geräteübersicht mit allen bisher eingerichteten Smart-Home-Gerätschaften. Um ein neues Gerät einzurichten, tippen Sie auf das + Symbol oben rechts. Anschließend können Sie auswählen, ob Sie ein einzelnes oder gleich mehrere Geräte hinzufügen möchten. Dies können Lautsprecher oder auch andere Smart-Home-Geräte sein. Im nächsten Bildschirm bietet die Alexa-App eine Übersicht von bekannten Smart-Home-Herstellern und ihren Produkten an.

Im zweiten Bild beginnen wir die Einrichtung.

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (5)