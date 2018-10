Amazon: Neue Echo Dot, Plus & Show ab sofort vorbestellbar

Am 20. September hatte Amazon in Seattle ein neues Line-up seiner Echo-Modelle vorgestellt. Ab sofort können die Geräte auch in Deutschland bestellt werden.

Die im September in den USA vorgestellten neuen Echo-Modelle sind nun ab sofort auch bei uns verfügbar. Dazu zählen neue Generationen des Echo Dot, Echo Plus und Echo Show. Mit dem Echo Sub stellt Amazon einen Subwoofer vor, der die Basswiederabe auf Echo-Geräten verbessern soll. Amazon Smart Plugs ist eine smarte WLAN-Steckdose vor.

Echo Dot



Der Echo Dot hat ein neues Design bekommen. Der Echo Dot hat ein neues Design bekommen.

Echo Plus

Das Puck-ähnliche Gerät hat sich in der dritten Generation eine Designänderung erfahren und ist deutlich rundlicher. Das Gerät ist mit einem Stoff ummantelt, der in den Farben Anthrazit, Hellgrau und Sandstein erhältlich ist. Die neue Generation soll für einen lauteren und klareren Sound sorgen als der Vorgänger. Der neue Echo Dot ist ab sofort erhältlich und kostet 59,99 Euro.



Der neue Echo Plus mit grauer Stoffummantelung. Der neue Echo Plus mit grauer Stoffummantelung.

Echo Show

Der neue Echo Plus der zweiten Generation hat wie der Echo Dot ein neues Design und ist von einem Stoffüberzug in den Wahlfarben Anthrazit, Hellgrau und Sandstein umgeben. Das Modell hat jetzt einen Temperatursensor integriert und soll ein verbessertes Lautsprechersystem haben. Ab sofort ist der Echo Plus zu einem Preis von 149,99 Euro erhältlich



Der neue Echo Show hat jetzt ein 10-Zoll großes Display. Der neue Echo Show hat jetzt ein 10-Zoll großes Display.

Echo Sub

Das überarbeitete Show-Modell der zweiten Generation verfügt jetzt über ein 10-Zoll-Display, während die erste Generation noch einen 7-Zoll großen Bildschirm verbaut hatte. Das Lautsprechersystem soll sich ebenfalls verbessert haben und mit kräftigem Bass und Stereo-Sound punkten. Der Echo Show ist in den Farben Schwarz und Weiß zu einem Preis von 229,99 Euro laut Angaben auf der Webseite ab dem 3. November lieferbar



Der Echo Sub verstärkt die Soundqualität von kompatiblen Echos. Der Echo Sub verstärkt die Soundqualität von kompatiblen Echos.

Amazon Smart Plug

Der Echo Sub ist ein kabelloser Subwoofer für Echo-Geräte. Kompatibel sind Echo- oder Echo-Plus-Geräte der zweiten Generation. Für den "perfekten" Stereosound empfiehlt Amazon entsprechend jeweils zwei kompatible Echo-Geräte mit dem Subwoofer zu koppeln. Das Gerät kostet 129,99 Euro und laut Angaben auf der Webseite ab dem 16. November lieferbar



Amazons neue smarte WLAN-Steckdose heißt Amazon Smart Plug. Amazons neue smarte WLAN-Steckdose heißt Amazon Smart Plug.

Damit veröffentlicht der Versandhändler eine WLAN-Steckdose mit "Wi-Fi Simple Setup". Mit dem Gerät soll der Ausbau des Smart Homes mit Netzwerkgeräten erleichtert werden. Um beispielsweise Lampen, Ventilatoren oder Kaffeemaschinen per Sprachbefehl steuern zu können, ist ein Alexa-fähiges Gerät wie Echo, Fire TV, Fire Tablet oder Sonos One aber auch die Alexa-App auf dem Smartphone notwendig. Die Steckdose kostet 29,99 Euro und ist ab dem 17. Oktober erhältlich

Mit dem Home Hub hat Google auf seiner Keynote einen Display-Assistenten vorgestellt. Details lesen Sie in einer weiteren Meldung.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)