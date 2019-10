Amazon Echo Dot mit LED-Display ab sofort erhältlich

Die Amazon-Echo-Familie, die sich in Deutsch­land nieder­gelassen hat, bekommt Zuwachs. Der Online-Versand­händler erwei­tert den Haus­halt mit dem Amazon Echo der dritten Genera­tion und dem Echo Dot der dritten Genera­tion mit Uhr-Anzeige um zwei neue Geräte. Die neuen Echos können auf der Amazon-Webseite (Echo, Echo Dot) bestellt werden. In beiden Fällen wird derzeit eine Liefe­rung für den nächsten Tag voraus­gesagt. Amazon gibt aber unmit­telbar den Hinweis, dass einige Produkte erst nach dem genannten Datum versandt werden können. Genauere Infor­mationen sollen in der Bestell­über­sicht an der Kasse folgen.

Die beiden neuen Echos sind außerdem bei den Händ­lern MediaMarkt und Saturn erhält­lich.

Amazon Echo 3. Genera­tion

Die dritte Genera­tion des Amazon Echo erscheint in einem neuen Textil­gewand in den farb­lichen Vari­anten Dunkel­blau, Anthrazit, Hell­grau und Sand­stein. Der 3-Zoll-Laut­spre­cher, der einen 360-Grad-Raum­klang erzeugt, ist so auch schon im Modell Echo Plus zu finden. Ein verstärktes "Back Volume" soll für einen kräf­tigeren Bass sorgen, Mitten und Höhen aber klarer erscheinen lassen.



Amazon Echo der dritten Generation mit Stoff-Optik Amazon Echo der dritten Generation mit Stoff-Optik

Wie bei Amazons Echo-Geräten üblich lässt sich auch der neue Echo per Sprach­befehl an die Assis­tentin Alexa steuern und darüber hinaus weitere Geräte wie Lampen und Ther­mostate im Smart-Home-Kosmos bedienen.

Preis­lich liegt der Amazon Echo der dritten Genera­tion bei 99,99 Euro.

Amazon Echo Dot mit Uhr

Die Beson­derheit des Echo Dots der dritten Genera­tion liegt in der Anzeige der Uhrzeit mit Hilfe eines LED-Displays, dessen Hellig­keit sich auto­matisch an die Licht­verhält­nisse im Raum anpassen kann. Das Display ist am Rand des Alexa-Pucks ange­bracht.



Der Amazon Echo Dot der dritten Generation mit LED-Display Der Amazon Echo Dot der dritten Generation mit LED-Display

Auf diese Weise soll die Zeit­anzeige, die auch die Außen­tempe­ratur anzeigen kann, stets gut ablesbar sein. Die Uhr-Anzeige kann weiterhin auch zum Einstellen von Timer und Wecker verwendet werden.

Preis­lich liegt der Echo Dot mit Uhr bei 69,99 Euro.

Amazon verkauft nun auch in Deutsch­land den Fire TV Cube. Ob sich der Umstieg lohnt, lesen Sie in einem Test­bericht.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)