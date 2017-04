Osteraktion: Amazon Echo bei mobilcom-debitel

Amazon Echo bei mobilcom-debitel ein Lockangebot oder günstig? Bei mobilcom-debitel ist im Rahmen einer Osteraktion ab sofort der Amazon Echo günstiger erhältlich. So kostet das Gerät bis einschließlich den 10. April 149,99 Euro statt 179,99 Euro (UVP). Doch Schnäppchen ist das Angebot nicht, da Amazon derzeit selbst noch das gleiche Modell in Schwarz und Weiß für 149, Euro anbietet. Zudem fallen beim Kauf über den Shop von mobilcom-debitel einmalige Versandgebühren in Höhe von 5 Euro an; bei Amazon muss der Käufer keine Versandgebühren entrichten.

Alternativ bietet mobilcom-debitel den Amazon Echo auch im Bundle mit einem Digital-Lifestyle-Tarifpaket ab 1 Euro an. Dafür muss der Interessent allerdings einen Smartphone-Tarif mit einer 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit abschließen. Der Smart-Surf-Tarif ist im Mobilfunknetz von Vodafone oder o2 verfügbar. In der o2-Variante ist die Offerte für monatlich 11,99 Euro zu haben. Das Vodafone-Angebot schlägt mit monatlich 14,99 Euro zu Buche.

Smart-Surf-Tarife mit 1 GB Daten; einer mit LTE

In beiden Offerten sind ein ungedrosseltes Datenvolumen von 1 GB inbegriffen. Allerdings bietet die Vodafone-Version nur eine maximale Surf-Geschwindigkeit von bis zu 14,4 MBit/s im Downstream per UMTS, während im o2-Angebot LTE-Geschwindigkeit kostenlos zubuchbar ist und so mit bis zu 21 MBit/s im Downstream im Internet gesurft werden kann. In beiden Tarifen steht nach dem vorzeitigen Verbrauch des Datenvolumens eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 64 kBit/s im Downstream zur Verfügung. Ansonsten bieten beide Smart-Surf-Versionen 50 Inklusiv-Minuten und 50 SMS für das Telefonieren bzw. den Versand in alle deutschen Netze. Jede Folgeminute kostet 29 Cent; jede weitere SMS wird mit 19 Cent berechnet. Auf einer Spezialseite von mobilcom-debitel gibt es weitere Informationen zum Angebot.

Nicht von dem Tarif-Paket unnötig locken lassen

Das Paket aus Amazon Echo und Tarif sieht auf den ersten Blick attraktiv aus. Doch Tarife mit ähnlichen Konditionen und LTE-Unterstützung gibt es zum Teil schon deutlich günstiger wie unser Tarif-Vergleich zeigt - sowohl als Prepaid- als auch Vertrags-Angebot. So belegt der maXXim LTE Mini SMS 1 GB im o2-Netz mit einer Laufzeit von nur einem Monat den ersten Platz. Die durchschnittliche monatliche Grundgebühr beträgt 6,41 Euro. Ein Highlight in diesem Smartphone-Tarif ist die maximale Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im Downstream mit LTE. Über einen Zeitraum von 24 Monaten ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 153,84 Euro.

Den zweiten Platz belegt der All-Net & Surf Flex (E-Netz) von GMX mit 7,40 Euro pro Monat. Zwar hat auch diese Offerte eine Laufzeit von zwei Jahren, dafür kann das Angebot mit einem ungedrosseltem Datenvolumen von 2 GB punkten. Zum Vergleich: Über 24 Monate hinweg kostet die Vodafone-Version des Smart-Surf-Tarifs insgesamt 359,75 Euro (mit Echo: 360,75 Euro); bei der o2-Version sind es 287,76 Euro (mit Echo: 288,76 Euro). Während sich der Vodafone-Tarif von mobilcom-debitel geschlagen geben muss, liegen das maXXim- und GMX-Angebot nur knapp über den o2-Tarif, wenn man den einmaligen Kaufbetrag für den Echo einbezieht. Dafür können unsere beiden genannten Preis-Leistung-Sieger aber auch mit den genannten Konditionen punkten. Insbesondere bei der Flexibilität (maXXim) und der hohen LTE-Geschwindigkeit (GMX).

Dies und mehr zeigt unser ausführlicher Vergleich der Tarife mit 50 Minuten, 50 SMS und 1 GB Datenvolumen.