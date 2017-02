Amazon Echo: Wie gut funktioniert Alexa in der Praxis?

In unserer aktuellen Podcast-Folge sprechen wir über und mit Alexa von Amazon. Wir zeigen, welche Möglichkeiten das System und welche Vor- und Nachteile es in der Praxis bietet.

Amazon Echo - hier in einem Bücherregal In der heutigen Podcastfolge geht es um Amazon Echo, besser bekannt als Alexa. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Seit einigen Tagen ist Amazon Echo in Deutschland frei verkäuflich. teltarif.de hatte den Sprachassistenten, der auf den Namen Alexa hört, schon seit einigen Wochen im praktischen Einsatz im privaten Umfeld. Im Podcast unterhalten sich Daniel und Thorsten darüber, welche Möglichkeiten Alexa bietet und wofür man den Sprachassistenten brauchen könnte. Dabei geht es beispielsweise um die Anwendungsgebiete im Smart Home, aber auch das Führen einer Einkaufsliste per Sprachsteuerung. Sie reden aber auch darüber, woran es bei Alexa derzeit noch krankt und wie es um das Thema Datenschutz bestellt ist. Und: Spaß haben kann man mit Alexa auch.

Mit dieser Folge verabschiedet sich auch unser Moderator Daniel aus dem Podcast-Team. Wir sagen warum und wie es mit dem Podcast weitergehen wird. Eines sei hier schon verraten: Es geht weiter mit dem Podcast. Wer direkt zum Alexa-Podcast springen möchte, spult vor zur Minute 3:00.

