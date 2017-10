Mit dem Amazon Dash Button lassen sich schnell und bequem Dinge des täglichen Bedarfs nachbestellen. Amazon hat nun die Auswahl an Marken und Produkten vergrößert.

Mit dem Amazon Dash Button ist das Bestellen per Knopfdruck möglich. Seit Ende August des vergangenen Jahres ist der Dash Button auch in Deutschland verfügbar. Dieser wird rechnerisch kostenlos zur Verfügung gestellt.

Nun hat Amazon die Auswahl an Produkten deutlich erweitert, die sich über einen Dash Button bestellen lassen. So sind nun mehr als 50 verschiedene Dash Buttons hierzulande und auch in Österreich zu haben. Wer Prime-Mitglied ist, kann aus über 100 Produkte eine Auswahl treffen. Die neuen Dash Buttons sind für jeweils einmalig 4,99 Euro zu haben. Rechnerisch kostenlos wird das Angebot erst dadurch, dass Amazon dem Kunden nach der ersten Bestellung eine Gutschrift von 4,99 Euro spendiert.



Amazon Dash Button jetzt auch für Duracell-Produkte Amazon Dash Button jetzt auch für Duracell-Produkte

Diese Dash Buttons sind nun verfügbar

Update 18. Oktober: Amazon hat seine Auswahl an Dash-Buttons erweitert:

Nescafé

Tassimo

Jacobs

Pampers

Felix

Gourmet

Pro Plan

Applaws

PetSafe

Simple Solution

World's Best Cat Litter

Swiffer

Senseo

Beba

Beneful

Purina One

Air Wick

Für diese Marken sind ab sofort neue Dash Buttons bei Amazon erhältlich:

Afri Cola

Bernbacher

Café Royal

Desperados

Duracell

Heineken

Hycell

IAMS

Manhattan

Maya Mate

MeaVita

Mentos

Mituso

Nivea

Nivea Men

Perfect Fit

Playboy

Schwiizer Schüümli

Scott

Der Dash Button stellt per WLAN eine Verbindung zum Internet her. Über eine Amazon-App für die mobilen Betriebssysteme Android oder iOS muss der Kunde einen einmaligen Setup vornehmen. Amazon-Prime-Mitglieder haben die Möglichkeit, sich die georderten Produkte kostenfrei über den Premium­versand liefern zu lassen. Laut Amazon gehören zu den beliebtesten Dash Buttons Persil, Somat, Gilette, Ariel und Finish. Diese Artikel des täglichen Bedarfs lassen sich dann per Knopfdruck bequem nachbestellen.

Der Dash Button von Amazon mag eine Erleichterung im Alltag sein, hat aber auch seine Schattenseiten: Denn der Amazon Dash Button ist aus der Sicht eines Anwalts rechtlich äußerst heikel. Aber auch die Verbraucherschützer haben Bedenken. So ist eine fehlende Preistransparenz ein häufiger Kritikpunkt.

In einem weiteren Artikel erfahren Sie, wie die Bestellung über den Amazon Dash Button funktioniert.