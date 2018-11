Amazon Cyber-Monday-Woche: Die besten Smartphone-Deals

Die Amazon Cyber-Monday-Woche ist in vollem Gange und offeriert schnellentschlossenen Käufern auf ausgewählte Smartphones Rabatte von bis zu 50 Prozent. Wir zeigen Ihnen spannende Deals, mit denen Sie zur Weihnachtszeit Ihren Lieben oder sich selbst eine Freude machen können. So werden aktuell unter anderem Smartphones von Huawei / Honor, OnePlus und HMD Global (Nokia) rabattiert angeboten. Wir haben die Preise verglichen und ausgewertet, wo sich im Vergleich zu konkurrierenden Händlern am meisten sparen lässt.



Sony Xperia XA1 Plus – Kamera-Smartphone als Schnäppchen

Das vor rund einem Jahr in den Markt eingeführte Mittelklassemodell punktet vor allem mit seiner Kamera. Der Sensor der 23-Megapixel-Knipse ist mit seinen 1/2,3 Zoll so groß wie jener in vielen Kompaktkameras. Auch die Speicherausstattung mit 32 GB Flash und 4 GB RAM sowie das 5,5 Zoll große IPS-LCD (Full-HD-Auflösung) können sich sehen lassen. Abstriche müssen die Konsumenten hingegen bei der Performance in Kauf nehmen, der MediaTek Helio P20 hat eher überschaubare Leistungsreserven. LTE der Kategorie 6 (maximal 300 MBit/s), USB Typ C und ein 3430 mAh umfassender Akku runden das Angebot ab. Lassen Sie sich nicht vom vorinstallierten Android 7.0 Nougat irritieren, ein Update auf 8.0 Oreo ist verfügbar. Amazon hat den Preis des Sony Xperia XA1 Plus vorübergehend auf 129 Euro reduziert. Zuvor verlangte der Händler knapp 260 Euro. Das ist ein guter Deal, denn andere Shops bitten ab rund 243 Euro zur Kasse.

Sparfuchs-Alarm bei den Nokia-Smartphones



Honor und Huawei: guter und schlechter Deal

Mobilgeräte des finnischen Herstellers HMD Global werden ebenfalls in der Cyber-Monday-Woche von Amazon berücksichtigt. Bis zu 20 Prozent sparen Konsumenten hinsichtlich diverser Handys der Nokia-Marke wie das Nokia 6.1 . Für 177 Euro wandert dieses über den virtuellen Ladentisch, während die anderen Anbieter mindestens 225 Euro verlangen. Hingegen kaum Ersparnis gibt es beim Nokia 3.1 und Nokia 5.1. Bei ersterem sind es 10 Euro im Preisvergleich, bei letzterem liegt der Händler alza.de sogar deutlich unterhalb des Amazon-Angebots. Das Nokia 7 Plus geht mit einer Summe von 269 Euro in Ordnung, allerdings liegt alza.de nur 1,50 Euro über dieser Offerte. Danach beginnen die Preise ab 309 Euro.



OnePlus 6 besonders günstig bei Amazon

Die Cyber-Monday-Angebote für Smartphones des chinesischen Konzerns sind ein zweischneidiges Schwert. So ist das Honor 10 in der 128-GB-Edition tatsächlich ein Schnäppchen. Amazon will aktuell 389 Euro für dieses Handy haben, der nächst günstigste Preis außerhalb eBays liegt bei 421 Euro. Sie sparen also mehr als acht Prozent. Was sich Amazon allerdings beim „Deal“ mit dem Huawei P Smart gedacht hat, ist uns ein Rätsel. Es wird mit einem Bündel bestehend aus dem zuvor genannten Telefon und einer 16-GB-Speicherkarte von Intenso geworben. Der Preis liegt bei 239 Euro. Dabei bietet ein anderer Händler bei Amazon selbst das Huawei P Smart ohne Speicherkarte, die einen Wert von lediglich fünf Euro hat, für 153 Euro an. Auch sonst beginnt der Preis für dieses Mobilgerät ab 159 Euro.

Wer noch auf der Suche nach einem günstigen Highend-Smartphone ist, wird ebenfalls bei der Cyber-Monday-Woche fündig. Nur 419 Euro kostet das OnePlus 6 mit 64 GB in der Farbe Mirror Black beim Shop-Riesen. Anderorts werden mindestens 494 Euro fällig. Die ausgerufenen 459 Euro für die 128-GB-Edition (Midnight Black) sind ebenfalls fair. Weitere Händler haben das Telefon in dieser Speichergröße erst ab 535 Euro im Sortiment. Zu guter Letzt sei noch die 256-GB-Variante des OnePlus 6 erwähnt. Auch diese ist bei Amazons Spar-Woche zu haben – und zwar für 509 Euro anstatt der bei anderen Verkäufern mindestens anfallenden 588 Euro. Die restliche Ausstattung der OnePlus-6-Modelle abseits des Flash-Speichers gleicht sich. Es gibt also stets den schnellen Snapdragon 845 und die mit 20 + 16 Megapixel auflösende Dual-Kamera.

Mehr Details über die Amazon Cyber-Monday-Woche erfahren Sie in diesem Artikel. Einige Aktionen starteten sogar bereits vor Beginn dieser Woche.

