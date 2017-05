Amazon Channels: Amazon bringt lineares Fernsehen-Angebot Amazon will offenbar in Bälde einen Dienst namens Amazon Channels auf den deutschen Markt bringen. Das berichtet der Branchendienst dwdl. Dem Medium liegen nach eigenen Angaben Informationen vor, die dies belegen. Zudem beruft sich dwdl auf Informationen des Online-Magazins Broadband TV News. Amazon wollte sich offenbar nicht zum potenziellen neuen Angebot äußern.

25-Pay-TV-Sender im Programm

Amazon Channels ermöglicht die Übertragung von linearem Fernsehen und beinhaltet demnach 25 Pay-TV-Sender, die sich Prime-Kunden einzeln buchen können. Darüber hinaus sollen Video-on-Demand-Angebote zu Amazon Channels gehören. Bei den Sendern handelt es sich demnach sowohl um größere Anbieter als auch kleinere.

In Großbritannien soll das Angebot ebenfalls an den Start gehen, in den USA gibt es die Offerte laut dwdl bereits seit Jahresende 2015.

