Amazon: Samsung- & Google-Handys im Preischeck

Bis zum 28. November läuft Amazons Shop­ping-Event namens "Black Friday Woche". Unter den Ange­boten finden sich zahl­reiche Smart­phone-Ange­bote, darunter iPhones von Apple, deren Preise wir in einer sepa­raten News verglei­chen.

Nach­fol­gend beschäf­tigen wir uns mit ausge­wählten Ange­boten zu Samsung und Google-Handys. Bitte beachten Sie, dass wir beim Preis­ver­gleich über die Such­maschine idealo keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigen, die aber unter Umständen güns­tiger sein können. Bitte bedenken Sie auch, dass Markt­preise von Smart­phones starken Schwan­kungen unter­liegen, weshalb die ange­gebenen Preise nur zum Stand jetzt gültig sein können.

Da die Ange­bote von Amazon noch einige Tage laufen, empfehlen wir Ihnen den erneuten Preis­ver­gleich, sollten Sie sich erst später für die Ange­bote inter­essieren.

Los geht es mit einer Fan Edition von Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE

Bild: teltarif.de

Amazon bietet das Samsung Galaxy S21 FE mit 128 GB Spei­cher in verschie­denen Farben derzeit zum Preis von 429 Euro an. Dabei handelt es sich aber nicht um den derzeit besten Preis. Derzeit gibt es das Modell bei Samsung direkt zum Preis von 399 Euro güns­tiger, wenn­gleich Amazon auch mit einer exklusiv verfüg­baren "36 Monate Herstel­ler­garantie" wirbt.

Details zum Samsung Galaxy S21 FE lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy M53 5G

Ein weiteres Akti­ons­gerät im Rahmen der Amazon-Blick-Friday-Woche ist die Mittel­klasse Samsung Galaxy M53 5G. Die Wahl­farben "Brown" und "Khaki Green" mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität werden jeweils zu einem Preis von 289 Euro ange­boten.

Der Preis­ver­gleich zeigt, dass es sich dabei auch um den derzeit besten Preis handelt, kostet das Samsung Galaxy M53 5G bei anderen Händ­lern wie Gomibo.de (360 Euro inklu­sive Versand­kosten, Farbe "Blau") und Elec­tro­nics (369,89 Euro inklu­sive Versand­kosten, Farbe "Khaki Green") derzeit doch deut­lich mehr.

Warum das Modell aus unserer Sicht aller­dings nicht unbe­dingt empfeh­lens­wert ist, lesen Sie in einer weiteren News.

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Bild: Samsung Eben­falls im Rahmen der Black Friday Woche von Amazon ange­boten wird das Samsung Galaxy A53 5G. Die Ausfüh­rung mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität (verschie­dene Farben) kostet derzeit 359 Euro. Dabei handelt es sich um einen guten Preis. Kostet das Modell bei anderen Händ­lern wie cool­blue (379 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Otto (382,94 Euro) derzeit doch mehr.

Die A-Mittel­klasse soll beson­ders lange Updates erhalten. Welche Prognosen der Hersteller dies­bezüg­lich gibt, lesen Sie in einer weiteren News.

Google Pixel 6a mit Chro­mecast

Wer sich für das Google Pixel 6a inter­essiert, könnte einen Blick auf ein Bundle im Online-Shop von Amazon werfen. Das Mittel­klasse-Modell mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität gibt es derzeit nämlich zusammen mit einem Chro­mecast mit Google TV zum Preis von 293,27 Euro (Pixel 6a in der Farbe "Char­coal") bezie­hungs­weise 292,14 Euro (Pixel 6a in der Farbe "Chalk") und 293,28 Euro (Pixel 6a in der Farbe "Sage"). Google Pixel 6 Pro in "Sorta Sunny"

Bild: Google Das Amazon-Angebot ist attraktiv, ist das Pixel 6a ohne Chro­mecast-Zugabe bei anderen Händ­lern derzeit zu Preisen von 349 Euro bezie­hungs­weise im Rahmen von Voda­fones BlackWeek-Deals-Aktion für 333 Euro erhält­lich.

Der derzeit beste Preis für den Chro­mecast mit Google TV im Einzel­kauf beträgt 49 Euro inklu­sive Versand­kosten (Amazon). MediaMarkt und Saturn verkaufen den Strea­ming-Dongle zum glei­chen Preis, es kommen aber noch Versand­kosten in Höhe von 2,99 Euro oben­drauf.

Google Pixel 6 Pro

Das Google Pixel 6 Pro gibt es derzeit bei Amazon in den Farben "Sorta Sunny" und "Cloudy White" mit 128 GB Spei­cher jeweils zum Preis von 685 Euro. Das schwarze Modell gibt es über den Amazon Market­place zum Preis von 659,90 Euro.

Der Händler Cyber­port bietet das schwarze Modell derzeit zum Preis von 634,99 Euro inklu­sive Versand­kosten an. "Sorta Sunny" ist beim Händler Elec­tro­nics (682,68 Euro) etwas güns­tiger als bei Amazon. Da weiße Google Pixel 6 Pro mit 128 GB Spei­cher gibt es bei anderen Händ­lern zu Preisen von ab 699 Euro inklu­sive Versand­kosten (zum Beispiel MediaMarkt und Saturn).

Eben­falls im Amazon-Angebot befindet sich die 256-GB-Version in Schwarz. Der Online-Händler verlangt im Rahmen der Black-Friday-Week einen Preis in Höhe von 795,99 Euro. Dabei handelt es sich um einen guten Preis, kostet das schwarze Google Pixel 6 Pro mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität bei anderen Händ­lern wie Alter­nate und Galaxus (jeweils 835,99 Euro inklu­sive Versand­kosten), Gomibo.de (845 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Elec­tro­nics (860 Euro inklu­sive Versand­kosten) doch derzeit teil­weise deut­lich mehr.

Googles neuestes Flagg­schiff Pixel 7 Pro haben wir bereits getestet.