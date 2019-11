Black Friday Woche: Bis zu 63 Prozent auf Amazon-Geräte

Amazons Black Friday Woche hat begonnen und lädt Schnäpp­chen­jäger zum virtu­ellen Einkaufs­bummel ein. So lassen sich etwa die haus­eigenen Produkte des Online­shops, wie die Echo-Laut­spre­cher, die Fire-TV-Strea­ming-Sticks und die Kindle-eReader mit groß­zügigem Rabatt erwerben. Beispiels­weise kostet der Echo Dot (3. Genera­tion) ledig­lich 22 Euro anstatt der regu­lären 59,99 Euro, wodurch der Preis um knapp 63 Prozent redu­ziert wurde. Den modu­laren Echo Flex erhalten Kunden um 33 Prozent güns­tiger (19,99 Euro anstatt 29,99 Euro). Weitere Ange­bote lesen Sie in den folgenden Zeilen.

Weih­nachts­shop­ping bei Amazon Black Friday

In rund einem Monat wird bereits das Fest der Liebe und die Geburt Jesus Christus gefeiert, eine Zeit, in der man sich bekann­termaßen gegen­seitig beschert. Prak­tische Präsente zu fairen Preisen offe­riert Amazon im Rahmen seiner Black Friday Woche. Vom 22. bis zum 29. November lässt sich durch diese Aktion das Spar­schwein schonen.



Tablets und eReader für kleines Geld

Abseits der eingangs erwähnten Produkte Echo Dot (3. Genera­tion) und Echo Flex wurden noch weitere Smart-Speaker herab­gesetzt. So schlägt der Echo Dot mit Uhr mit 34,99 Euro zu Buche, norma­lerweise fällt die doppelte Summe (69,99 Euro nach UVP) an. Auch der Echo Input, mit dem sich vorhan­dene Boxen aufwerten lassen, wurde um 50 Prozent von 39,99 Euro auf 19,99 Euro rabat­tiert. Der mit einem Bild­schirm ausge­stat­tete Echo Show 5 bittet vorüber­gehend mit 59,99 Euro zur Kasse (UVP: 89,99 Euro).Wenn die Verwandt- oder Bekannt­schaft eher dem Video-Strea­ming zuge­neigt ist, könnte der Fire TV Stick (19,99 Euro anstatt 39,99 Euro) oder der Fire TV Stick 4K (29,99 Euro anstatt 59,99 Euro) ein passendes Geschenk sein. Neben der 50 Prozent Ersparnis kommen beide Offerten mit drei Monaten kosten­losem Zugang zu waipu.tv daher.

Die haus­eigenen Amazon-Flach­rechner sind eben­falls Teil der Black-Friday-Woche. Das Fire HD 7 wird für 34,99 Euro anstatt 54,99 Euro, das Fire HD 8 für 59,99 Euro anstatt 89,99 Euro und das Fire HD 10 für 99,99 Euro anstatt 149,99 Euro ange­boten.

Falls Käufer mit den Kinder-Vari­anten für unter den Weih­nachts­baum lieb­äugeln, können sie auch hier sparen. Das Fire HD 7 in der Kids Edition sinkt von 99,99 Euro auf 59,99 Euro, das Fire HD 8 in der Kids Edition von 124,99 Euro auf 84,99 Euro und das Fire HD 10 in der Kids Edition von 199,99 Euro auf 139,99 Euro.



Zu guter Letzt möchten wir noch auf die vergüns­tigten eReader aufmerksam machen: Das digi­tale Lese­vergnügen beginnt mit dem Kindle (2019) für 54,99 Euro anstatt 79,99 Euro. Außerdem sind die Kindle Kids Edition (2019) für 74,99 Euro anstatt 109,99 Euro, das Kindle Oasis (2019) für 179,99 Euro anstatt 229,99 Euro und das Kindle Paper­white (2018) für 79,99 Euro anstatt 119,99 Euro merk­lich redu­ziert.

Amazon bietet die kosten­lose Version seines Musik­strea­ming-Dienstes jetzt auch webba­siert, auf Fire TV und in den mobilen Apps an. Details lesen Sie in einer weiteren Meldung.

