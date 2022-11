Preis-Check: Apple iPhone & Watch als Amazon-Deals

Amazon ist in die "Black Friday Woche" gestartet. Wir schauen uns Ange­bote zu ausge­wählten Apple-Geräten an.

Amazon lädt zur "Black Friday Woche", die bis zum 28. November läuft. Der Online-Händler befeuert die Inter­essenten mit einer Viel­zahl an Ange­boten, darunter Geräte von Samsung und Google und von Apple. Nicht immer müssen Ange­bote auch die güns­tigsten sein. Deshalb beschäf­tigen wir uns nach­fol­gend mit ausge­wählten Ange­boten und sagen Ihnen, ob sie sich preis­lich lohnen.

Bitte beachten Sie, dass wir im Preis­ver­gleich über die Such­maschine idealo keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigt haben. Zu bedenken ist auch, dass Markt­preise von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen, weshalb die ange­gebenen Preise nur zum Stand jetzt gültig sein können. Da die Amazon-Ange­bote noch einige Tage laufen, empfehlen wir Ihnen, den Preis­ver­gleich zu wieder­holen, sollten Sie sich erst später für die Ange­bote inter­essieren.

Los geht es mit einem iPhone-Modell mit üppiger Spei­cher­aus­stat­tung.

iPhone 13 Pro Max mit 1 TB

iPhone 13 Pro Max

Foto: teltarif.de

Im vergan­genen Jahr kam das iPhone 13 Pro Max auf den Markt. Dieses Modell ist in vielerlei Hinsicht noch empfeh­lens­wert. Zum einen liefert Apple vergleichs­weise lange Updates. Auf der anderen Seite über­trifft das iPhone 13 Pro Max in Sachen Ausstat­tung die neuen Modelle iPhone 14 und iPhone 14 Plus.

Amazon bietet im Rahmen der Black-Friday-Woche die silber­far­bene Ausfüh­rung des iPhone 13 Pro Max mit 1 TB Spei­cher zu einem Preis von 1569 Euro an. Ein attrak­tiver Preis, zumin­dest schon mal im Vergleich mit der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers, die mit 1829 Euro ange­geben ist. Die UVP ist aller­dings nur bedingt aussa­gekräftig, können Markt­preise bereits kurz nach dem Verkaufs­start von Smart­phones bereits darunter liegen.

Amazon gibt die UVP als alten Preis an. Und das ist inter­essant, hatte der Online-Händler doch bereits vor einiger Zeit damit begonnen, bei vielen Ange­boten zum Zweck der Trans­parenz den "zuletzt nied­rigsten Preis" anzu­geben und nicht die UVP. Sie sollten jeden­falls nicht davon ausgehen, dass Sie ausschließ­lich beim Amazon-Angebot tatsäch­lich 260 Euro sparen. Denn gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich liegen die Ange­bote anderer Händler wie Elec­tro­nics (1552 Euro inklu­sive Versand­kosten) und computer universe (1557,96 Euro inklu­sive Versand­kosten) darunter.

Details zum iPhone 13 Pro Max lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

iPhone 12 Pro mit 512 GB

iPhone 12 Pro

Foto: teltarif.de Ein weiteres Angebot betrifft das iPhone 12 Pro aus dem Jahr 2020. Amazon bietet die Pazifik-farbene Ausfüh­rung mit 512 GB interner Spei­cher­kapa­zität zu einem Preis von 1259 Euro an.

Dabei handelt es sich jedoch nicht um den derzeit güns­tigsten Markt­preis. Der Händler carbon­phone bietet dieselbe Ausfüh­rung des iPhone 12 Pro bereits zu einem Preis von 1039 Euro inklu­sive Versand­kosten an.

Details zum iPhone 12 Pro lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Verschie­dene Apple-Watch-Modelle

Neben den iPhone-Modellen listet Amazon unter den Black-Friday-Woche-Ange­boten auch verschie­dene Ausfüh­rungen der Apple Watch. Eines der Modelle ist die Apple Watch Series 7 in 41 mm (ohne Mobil­funk-Schnitt­stelle). "Mitter­nacht" ist sowohl die Farbe des Alumi­nium­gehäuses als auch die des Sport­arm­bands. Apple Watch Series 7, 41 mm, Aluminiumgehäuse und Sportarmband jeweils in der Farbe "Mitternacht"

Bild: Apple Amazon ruft einen Preis von 399 Euro für das Vorjah­res­modell der smarten Uhr auf. Das ist grund­sätz­lich ein guter Preis, der Vergleich zeigt aber, dass der Händler Gomibo.de mit einem Preis von 396,95 Euro inklu­sive Versand­kosten leicht unter dem Amazon-Angebot liegt.

Wem das 41-mm-Gehäuse zu klein ist, kann einen Blick auf die eben­falls ange­botene 45-mm-Vari­ante in der glei­chen Farbe werfen. Diese kostet bei Amazon derzeit 429 Euro. Dabei handelt es sich auch um einen guten Preis. Aller­dings steht Amazon damit nicht alleine da. Der Händler cool­blue bietet die Apple Watch Series 7 (45 mm, Mitter­nacht, ohne LTE) zum glei­chen Preis inklu­sive Versand­kosten an.

Apple hat Inter­national Roaming mit der Apple Watch nicht für alle Kunden frei­geschaltet. Details zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.