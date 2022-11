Schnäppchen: FRITZ!Box-Router im Angebot bei Amazon

Seit heute läuft im Amazon Online-Shop die Shop­ping-Aktion namens "Black Friday Woche". Wir haben uns bereits dem Smart­phone-Sektor gewidmet und ausge­wählte Modelle von Samsung und Google geprüft, ob sie sich preis­lich lohnen.

Nach­fol­gend beschäf­tigen wir uns mit ausge­wählten Ange­boten zu verschie­denen Router-Modellen des Herstel­lers AVM. Bitte beachten Sie, dass wir im Preis­ver­gleich über die Such­maschine idealo keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigt haben. Diese können aber unter Umständen güns­tiger sein als die ange­gebenen Preise. Bitte bedenken Sie auch, dass sich Markt­preise von Elek­tronik sehr schnell ändern können, weshalb der Preis­ver­gleich nur zum Stand jetzt gültig sein kann.

FRITZ!Box 7590

Fritz!Boxen bei Amazon im Preischeck

Logo: Amazon, Foto: AVM, Montage: teltarif.de Wir kriti­sierten bereits im Preis­ver­gleich der Black-Friday-Woche-Ange­bote zu iPhone-Modellen, dass Amazon in diesen Fällen nicht den zum Zweck der Trans­parenz "zuletzt nied­rigsten Preis" angibt, sondern die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Und diese ist - wir wieder­holen es an dieser Stelle - nicht unbe­dingt ein aussa­gekräf­tiges Mittel, um die wahre Ersparnis fest­zustellen. Denn Markt­preise können bereits kurz nach dem Verkaufs­start eines Produkts - insbe­son­dere bei Smart­phones - darunter liegen.

Auch bei den FRITZ!Box-Routern ist die UVP als Refe­renz ange­geben. So kostete demnach die FRITZ!Box 7590 mal 259 Euro. Der noch bis zum 28. November gültige Black-Friday-Woche-Preis beträgt 179,99 Euro. Dem Preis­ver­gleich zufolge handelt es sich dabei auch den derzeit besten Preis, den aber auch die Händler MediaMarkt und Saturn mitgehen.

FRITZ!Box 7530 AX

So wie beim voran­gegan­genen Modell sieht es auch bei der FRITZ!Box 7530 AX aus. Amazon verlangt einen Akti­ons­preis in Höhe von 134,99 Euro. Schaut man sich die Ange­bote anderer Händler im Preis­ver­gleich an, handelt es sich dabei auch um den aktuell besten Preis.

Die Händler MediaMarkt und Saturn gehen diesen Preis mit. Ange­bote von anderen Händ­lern wie Berlet, Cosse und Euro­nics sind nur wenige Euro teurer.

FRITZ!Box 5590 Fiber

Unter den Ange­boten findet sich auch die FRITZ!Box 5590 Fiber. Amazon verlangt für das Router-Modell 227,99 Euro. Amazon liegt im Preis­ver­gleich mit den Ange­boten anderer Händler vorne. So kostet die FRITZ!Box 5590 Fiber beispiels­weise beim Händler 245,64 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Saturn, MediaMarkt und Euro­nics verlangen jeweils einen Preis in Höhe von 259,99 Euro inklu­sive Versand­kosten.

AVM FRITZ!Box 6660 Cable

Ein weiteres Akti­ons­modell ist die AVM FRITZ!Box 6660 Cable, die von Amazon derzeit zum Preis von 189,99 Euro ange­boten wird. Auch hierbei handelt es sich gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich um das derzeit beste Angebot, verlangen andere Händler wie Elec­tro­nics (214,77 Euro inklu­sive Versand­kosten), Otto (210,83 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Euro­nics (213,89 Euro) mehr für das Router-Modell von AVM.

In einer weiteren Meldung berichten wir über einen Prepaid-Akti­onstarif von der Deut­schen Telekom. Details zu den Kondi­tionen lesen Sie in einer weiteren News.