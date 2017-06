Amazon-Apps in der Übersicht

Immer wenn ein Smartphone mit iOS, Windows Phone oder Android gekauft wird, findet damit auch eine Entscheidung für eine App-Ökonomie (z.B. "Apple-Universum", "Google-Universum" usw.) statt. So stehen beispiels­weise bei Geräten mit Android die Angebote von Google stark im Vorder­grund. Dies umfasst beispiels­weise Google Mail, die Google Suche und natürlich den Google Playstore, sowie die dadurch bestell­baren Abos. Mittler­weile bietet auch Amazon eine ganze Palette an Diensten und Services an, die teil­weise mit den Angeboten von Apple oder Google konkurrieren. Wir haben uns die Apps des Online­händlers genauer angesehen und sagen, wozu sie nützlich sind.

In der Bilder­strecke kommen alle Apps vor, welche ohne besondere Geräte benutzt werden können. Ausgelassen haben wir die Anwendungen, welche etwa für die Konfiguration des Laut­sprechers Echo gemacht sind und geschäft­liche Anwendungen.

Was bieten Apps von Amazon?

Die sicher­lich bekannteste Anwendung des Online­händlers ist die Shopping App, die es kostenlos zum Download gibt. Daneben existieren jedoch noch Anwendungen wie die vom Sofort­liefer­dienst Prime Now, die Cloud­speicher-App Amazon Drive und viele mehr. Ein Sonder­fall ist die App Amazon Under­ground, welche nicht über den Google Playstore, sondern nur manuell als APK-Datei installiert werden kann.

