Preiskracher? Amazon-Aktion zu Google, Apple & Co.

Die Vorweih­nachts­zeit befindet sich auf der Ziel­geraden. Unzäh­lige Händler werfen mit Ange­boten um sich, die dazu verlo­cken sollen, schnell zuzu­greifen. Doch oftmals sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Nicht jedes Angebot muss auch ein gutes sein - insbe­son­dere, wenn es um elek­tro­nische Geräte geht. Wir haben uns mal wieder beim Online-Händler Amazon umge­schaut und ausge­wählte Ange­bote auf ihre Preis-Taug­lich­keit geprüft.

Google-Ange­bote

Amazon-Angebote im Preischeck

Fotos: Google/Asus, Logos: Amazon/Apple, Montage: teltarif.de

Mit Ange­boten im Dezember zu den aktu­ellen Google-Pixel-Smart­phones hatten wir uns bereits beschäf­tigt (Amazon und MediaMarkt/Saturn). Markt­preise von Elek­tronik haben oftmals nur eine kurze Bestän­dig­keit. Bereits kurze Zeit später können diese schon anders ausfallen (Mehr zum Preis­ver­gleich s. unten). Deshalb kann es sich lohnen, neue Ange­bote zu glei­chen Gerät­schaften unter die Lupe zu nehmen.

Das Google Pixel 8 - beispiels­weise in der Farbe "Obsi­dian" mit 128 GB internem Spei­cher - wird aktuell von Amazon zu einem Preis in Höhe von 709,99 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten. Dabei handelt es sich zum Stand jetzt nicht um den aktuell besten Preis. Händler wie Elec­tronis (678,99 Euro inklu­sive Versand­kosten), Jacob (688,88 Euro inklu­sive Versand­kosten), büro­shop24 (693,98 Euro inklu­sive Versand­kosten) und computer universe und cyber­port (jeweils 702,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen die genannte Pixel-8-Version derzeit güns­tiger.

Das Pro-Modell der Pixel-8-Serie mit 128 GB Spei­cher in der Farbe "Obsi­dian" kostet bei Amazon derzeit 959 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich um einen guten Deal, der mit den aktuell besten Preisen anderer Händler konform geht, beispiels­weise MediaMarkt/Saturn (959 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Elec­tronis, letz­terer Händler mit 957,99 Euro inkklu­sive Versand­kosten sogar noch leicht güns­tiger. Details zum Google Pixel 8 Pro lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Die Pixel Watch 2 ist Googles zweite Smart­watch, die in diesem Jahr gemeinsam mit der Pixel-8-Serie im Oktober veröf­fent­licht wurde. Mitt­ler­weile sind Händler schon von der Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers abge­rückt. Amazon bietet die Pixel Watch 2 in "Obsi­dian" (ohne LTE-Modul) zum Preis von 340,11 Euro an. Das ist ein guter Preis. Bei anderen Händ­lern beginnen die Preise bei rund 356 Euro inklu­sive Versan­kosten (z.B. Händler spar­handy).

Mit LTE-Modul ruft Amazon (wohl­gemerkt "Amazon UK" und lange Liefer­zeit­angabe) einen Preis in Höhe von 408,70 Euro aus. Auch dabei handelt es sich um einen guten Preis, verlangen anderen Händler gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich doch ab rund 419 Euro inklu­sive Versand­kosten (z.B. Händler digi­talo).

Asus-Smart­phone

Das Asus Zenfone 10

Bild: Asus Das Zenfone 10 ist ein Flagg­schiff, das Asus erst im Sommer dieses Jahres vorstellte. Das Modell präsen­tiert sich als kompakte Ober­klasse, gibt es doch auf dem Markt nicht mehr viele Smart­phone-Modelle mit einem Display unter 6 Zoll. Auch Merk­male wie der Snap­dragon 8 Gen 2, IP68 und bis zu 512 GB Spei­cher attes­tieren dem Zenfone 10 Premium-Attri­bute.

Amazon verkauft beispiels­weise das schwarze Modell mit 128 GB internem Spei­cher derzeit zu einem Preis in Höhe von 699,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Das ist jedoch kein guter Deal, bei Händ­lern wie computer universe und cyber­port gibt es das Modell bereits zu einem Preis in Höhe von 655,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Amazon hat aber den aktuell besten Markt­preis für die Vari­ante mit 256 GB. Dieser beträgt 749,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Der Händler Alter­nate ist mit 755,99 Euro inklu­sive Versand­kosten aber nur etwas teurer. Bei computer universe und cyber­port liegen die Preise bei 775,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Besser sind die Preise von Alter­nate, computer unvi­verse und cyber­port (jeweils 805,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) für das schwarze Asus Zenfone 10 mit 512 GB internem Spei­cher. Dafür verlangt Amazon nämlich aktuell einen Preis in Höhe von 829,99 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Apple-Zubehör

Original-Apple-Zubehör ist mitunter ziem­lich teuer. Wer sich für Cases, Watch-Bänder, Apple Pencil, Kabel oder ein Smart Folio inter­essiert, kann einen Blick auf die Amazon-Ange­bote werfen. Wir haben uns ein paar heraus­gepickt und schauen, ob Amazon die besten Markt­preise hat. Das Silikon-Case mit MagSafe in der Farbe Mitter­nacht für das iPhone 14 kostet nach UVP happige 59 Euro. Amazon verlangt dafür derzeit 48,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Obwohl andere Händler weniger verlangen, ist das ein guter Preis. Das liegt daran, dass die Preise der anderen Händler zuzüg­lich Versand­kosten das Amazon-Angebot über­steigen.

Das schwarze Silikon Case mit MagSafe für das iPhone 15 Pro wird derzeit von Amazon zu einem Preis in Höhe von 53,99 Euro inklu­sive Versand­kosten statt 59 Euro verkauft. Die Händler Jacob und Galaxus sind mit einem Preis von jeweils 51,99 Euro inklu­sive Versand­kosten etwas güns­tiger.

Größer sind Preis­sprünge zur UVP beispiels­weise beim schwarzen Apple Smart Folio für das 12,9 Zoll iPad Pro (der 3., 4., 5. und 6. Gene­ration). Dieses kostet bei Amazon derzeit 89,99 Euro inklu­sive Versand­kosten statt nach UVP 125 Euro. Das ist ein guter Preis. Händler wie Galaxus und Note­books­bil­liger verlangen derzeit mehr (jeweils 95 Euro inklu­sive Versand­kosten).

Ein weiteres Case mit redu­ziertem Preis gibt es in Form des Clear Case mit MagSafe für das iPhone 14 Pro Max. Für dieses verlangt Amazon derzeit einen Preis in Höhe von 46,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich sind die Ange­bote anderer Händler zwar güns­tiger, über­steigen zuzüg­lich Versand­kosten aber den Amazon-Preis.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. In der Regel beschränken wir uns beim Preis­ver­gleich auf die "dunklen" Farb­vari­anten, also alles, was Schwarz ist oder in die Rich­tung geht. Daher kann es sein, dass Ange­bote zu anderen Farben güns­tiger oder auch teurer sind.

Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.