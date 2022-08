Amazon bringt Kauf-Optionen auf Android-App zurück

Amazon-Apps wieder mit vollem Funktionsumfang

Foto: dpa Im Mai haben wir darüber berichtet, dass Amazon den Funk­tions­umfang seiner Apps für Smart­phones und Tablets mit Android-Betriebs­system einge­schränkt hat, die über den Google Play Store herun­ter­geladen wurden. Diese Restrik­tionen wurden jetzt zurück­genommen. Hinter­grund der Maßnahme waren nach Amazon-Angaben "Richt­linien des Google Play Stores".

Einem Bericht von Caschys Blog zufolge ist es über die im Google Play Store verfüg­bare Version der Amazon-Shop­ping-App ab sofort wieder möglich, eBooks für die verschie­denen Kindle-Reader zu kaufen. Auch Hörbü­cher können nach einigen Monaten Pause jetzt wieder über die App bezogen werden. Wie es weiter heißt, lassen sich auch über die über den Google Play Store verteilte Version der Prime-Video-App wieder Inhalte kaufen. Auch diese Option hatte Amazon in den vergan­genen Monaten gestri­chen, während das Streamen von Inhalten, die in der Prime-Mitglied­schaft ohne Aufpreis enthalten sind, weiterhin möglich war. Hier waren neben Smart­phones und Tablets auch Smart-TV-Geräte von den Einschrän­kungen betroffen.

Eini­gung mit Google?

Foto: dpa Keine Infor­mationen gibt es bislang dazu, wie es zum Come­back der Kauf-Optionen in den Apps von Amazon kam. Hinter­grund der Beschrän­kungen war, dass Google - ähnlich wie Apple - am Kauf digi­taler Inhalte mitver­dienen will. Genau genommen ist das schon seit längerer Zeit der Fall. Durch­gesetzt wird die Rege­lung aber laut Amazon-Watch­blog erst seit dem 1. Juni.

Wie es weiter heißt, riskieren Anbieter, dass ihre Apps aus dem Google Play Store entfernt werden, wenn sie sich weigern, den Vorgaben von Google Folge zu leisten. Inso­fern ist es erstaun­lich, dass Amazon den Android-Apps wieder ihren vollen Funk­tions­umfang zurück­gegeben hat.

Wer von den Beschrän­kungen betroffen war und dennoch digi­tale Käufe bei Amazon über ein Android-Gerät vornehmen wollte, musste in den vergan­genen Monaten den Umweg über einen Internet-Browser gehen. Dieser Work­around entfällt ab sofort wieder.

Während sich Amazon-Kunden mit Android-Smart­phone oder -Tablet darüber freuen dürften, dass die Apps des Konzerns wieder Käufe ermög­lichen, zeigen sich Amazon-Prime-Mitglieder von der anste­henden Preis­erhö­hung weniger begeis­tert.