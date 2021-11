Ziggy: Amazons Alexa bekommt männliche Stimme

In vielen Haus­halten ist sie bereits zu Gast: Amazons Alexa. Bisher hat sie eine weib­liche Stimme, bald bekommt Alexa eine männ­liche Alter­native.

Foto: Picture-Alliance / dpa In vielen Haus­halten ist sie bereits zu Gast: Alexa die Sprach­assis­tentin. Bisher hat sie eine weib­liche Stimme, doch künftig kann der Nutzer oder die Nutzerin das ändern: Alexa bekommt dann eine männ­liche Stimme als Alter­native.

Neue Stimme

Foto: Picture-Alliance / dpa "Alexa, ändere deine Stimme." Mit diesem Sprach­befehl soll sich bei Amazons Sprach­assis­tentin ab sofort auch eine männ­liche Stimme einstellen lassen. Die neue Stimme heißt "Ziggy" und ist in den USA schon seit Jahres­mitte 2021 aktiv. Bei uns aber noch nicht.

Dyna­mische Sprach­aus­wahl

Die neue Stimme unter­stützt auch die soge­nannte "dyna­mische Sprach­aus­wahl", gab Amazon bekannt. Das bedeutet im Klar­text, dass Nutzer jeder­zeit parallel auf Deutsch oder Englisch mit Alexa in Kontakt treten können, ohne die Sprach­ein­stel­lungen zu ändern.

Update wird sukzes­sive ausge­rollt

Wer aktuell "Alexa ändere deine Stimme" befiehlt, wird oft noch eine ableh­nende Antwort bekommen. Das "Verteilen" von "Ziggy" habe laut den Angaben von Amazon bereits begonnen. Aber: Bis die neue Stimme auf allen Geräten ange­kommen ist, können noch einige Tage vergehen, betont Amazon. Und das Gesamt-System wird weiterhin Amazon-Alexa heißen.

Neue Stimme im Youtube Video

Wer neugierig ist, kann eine Stimm­probe von "Ziggy" in Gestalt eines Duetts mit Alexa in einem Youtube-Video hören.

Weiteres Schlüs­sel­wort geplant

Ab dem Jahre 2022 wird es folge­richtig neben "Alexa", "Computer", "Echo" oder "Amazon" auch das Schlüs­sel­wort "Ziggy" geben. Dabei ist die Wahl der Stimme (also männ­lich oder weib­lich) vom gewählten Schlüs­sel­wort unab­hängig.

Spionin im Haus?

Wer Bedenken hat, dass Alexa das Privat­leben aufzeichnet: Alex lauscht in den Raum und wartet auf das Schlüs­sel­wort. Erst wenn das erkannt wird, wird der Satz danach "ausge­wertet". Mitunter kann es im Rahmen einer lebhaften Konver­sation im Raum vorkommen, dass Alexa meint, "ange­spro­chen" worden zu sein und antwortet.

Wer deli­kate Dinge bespre­chen will, kann so lange die "Stumm­taste" am Gerät drücken, womit das einge­baute Mikrofon abge­schaltet wird. Empfind­liche Gemüter können Alexa von der Strom­ver­sor­gung trennen. Dann kann sie bestimmt nicht mehr zuhören, nimmt aber auch keine Befehle oder Aufträge mehr entgegen.

