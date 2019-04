Alexa Pods: Alexa im Ohr?

Das Amazon Fire Smartphone hätte der alltägliche Begleiter werden sollen, fand aber zu wenig Fans. Jetzt will Amazon die Assistentin in eigene drahtlose Kopfhörer integrieren.

So sollen die Amazon-Pods, die schnurlosen Kopfhörer aussehen, Alexa ist gleich "eingebaut". Wenn es um Sprach­er­ken­nung und "künst­liche Intel­li­genz" geht, liegt die smarte Assis­tentin Alexa von Amazon ziem­lich weit vorne. Wer heute Alexa nutzen will, hat eine große Auswahl sogar von Fremd­her­stel­lern und bei Amazon selbst sowieso. Den Echo-Laut­spre­cher gibts in verschie­denen Größen und Formen. Die Amazon Music App ist schon mit Alexa verbunden. In den USA ist Alexa sogar schon mit der Amazon-(Einkaufs-)App nutzbar, eine Frage der Zeit, wann das bei uns kommt.

Alexa zum Mitnehmen

Was Amazon noch nicht hat, ist ein Gerät, das der Nutzer immer mit dabei hat. Das hätte eigent­lich das Fire Smart­phone werden sollen, aber das konnte in der Praxis nie so recht über­zeugen.

Während Echo für zu Hause zum durch­schla­genden Erfolg wurde, verschwand die batte­rie­ver­sorgte Version bald wieder in der Versen­kung. Ein Alexa-Modul fürs Auto gibt es, es ist aber wohl schwer zu bekommen. Deswegen hat Amazon seine Alexa sogar für den Sound-Spezia­listen Bose frei­ge­geben.

Alexa-Kopf­hörer geplant

Nun, so berichtet Bloom­berg News, soll man in der Amazon eigenen "Hard­ware-Abtei­lung Lab126" an einem Gegen­stück zu den draht­losen AirPod-Kopf­hö­rern von Apple arbeiten. Optisch sollen diese Amazon Pods dem Apple-Produkt zum Verwech­seln ähnlich sehen, aber Alexa ist bereits "einge­baut" - und besser klingen sollen diese Ohrstöpsel auch.

Sollten diese "Buds" im zweiten Halb­jahr wirk­lich kommen, könnte man dann via Kopf­hörer sein Smart­phone (Android oder iOS) steuern, Musik heraus­su­chen und natür­lich bei Amazon online einkaufen können.

Wenn die Quellen von Bloom­berg recht haben, sollen diese Kopf­hörer in einem Lade­case gelie­fert werden, worin sie auch aufge­laden werden können. Bei den Farben sollte der Kunde zwischen schwarz und grau wählen können. Bis wann diese Amazon Pods aber wirk­lich lieferbar sein werden, steht noch in den Sternen, da Amazon laut Bloom­berg noch auf der Suche nach einem passenden Hersteller sei. Auch vom mögli­chen Preis hat man noch nichts gehört. Man darf aber davon ausgehen, dass Amazon den Preis spürbar unter den Preisen für die Origi­nale aus Cuper­tino ansetzen wird.

