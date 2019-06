Amazon bringt In-Skill-Käufe für Alexa nach Deutschland

Amazons Sprachas­sistentin Alexa erfreut sich trotz aller Diskus­sionen um die Privat­sphäre wach­sender Beliebt­heit. Ob zur Steue­rung im Smart Home, für Musik oder Unter­haltung. Weniger bekannt sind die „Blue­prints“ mit denen es Amazon seinen Nutzern ermög­licht, mit Alexa noch persön­licher zu inter­agieren. Ganz ohne Program­mier­kennt­nisse. Hier zeigen wir, wie es geht und verraten, wo Amazon noch drin­gend nach­bessern muss.

Unter blueprints.amazon.de bietet das Unter­nehmen seinen Alexa-Kunden eine webba­sierte Platt­form, mit der sich indi­vidu­elle Skills erstellen lassen, ohne zu program­mieren. Damit kann Alexa in wenigen Schritten, auf eigene Sprach­kommandos indi­vidu­elle Antworten geben. So spuckt die digi­tale Sprach­amazone etwa nach der Frage nach dem Gäste-WLAN das passende Pass­wort aus oder verrät Besu­chern, wo Haus­herr oder Haus­dame den Rotwein zu verste­cken pflegen.



Alexa Blueprints sind fertige Skill-Vorlagen, die nur noch personalisiert werden müssen. Richtig sinnvoll lässt sich aber nur der "Frage & Antwort" Skill verwenden. Alexa Blueprints sind fertige Skill-Vorlagen, die nur noch personalisiert werden müssen. Richtig sinnvoll lässt sich aber nur der "Frage & Antwort" Skill verwenden.

Auch unan­genehme Haus­arbeiten wie etwa den Müll raus­tragen oder die Wäsche bügeln – eine Ange­legen­heit, die gerne mal für dicke Luft im Fami­lien­kreise sorgt – kann Alexa künftig auf Nach­frage als „neutrale dritte Person“ auf die Bewohner verteilen. Sie erle­digt es zwar leider nicht selbst, aber hilft zumin­dest bei der Entschei­dungs­findung.

Soweit die Theorie. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Nach dem Einloggen auf dem Blue­print-Portal stehen verschie­dene Blue­prints für die Skill-Erstel­lung zur Verfü­gung. Die viel­verspre­chendsten dabei sind die Blue­prints „Frage & Antwort“ sowie „Wer ist dran“.

Persön­lichen „Frage & Antwort“-Skill erstellen

Mit dem Blue­print „Frage & Antwort“ lassen sich, wie der Name es schon vermuten lässt, Fragen erstellen, auf die Alexa indi­vidu­elle Antworten bereit­hält. Die Anzahl der Fragen ist dabei unbe­grenzt. Pro gewünschter Antwort können jedoch nur maximal vier Frage­vari­anten vorge­geben werden.

Wer etwa Gästen im Haus eine Hilfe­stel­lung geben möchte, kann damit Alexa sagen lassen, wo sich der Wein befindet oder wie sich der Fern­seher oder die HiFi-Anlage einschalten lassen. Amazon hat zwar dafür einen anderen Blue­print „Haus­gast“ vorge­sehen, der für solche Fragen und Antworten vorge­sehen ist. Das Problem: Dieses Helfer­lein muss erst mit dem Befehl „Alexa, öffne meinen Gast Guide“ gestartet werden. Ganz ehrlich? Das ist wenig intuitiv und das macht so kein Mensch.

Bei dem Blue­print für „Frage & Antworten“ hingegen muss vorher kein Skill gestartet werden. Die Frage kann einfach so gestellt werden. Um eine neue Frage zu erstellen, klickt man dazu auf die entspre­chende Blue­print Kachel und dann auf „Jetzt erstellen“. Amazon gibt nun die Möglich­keit, unter „Wenn Sie sagen: Alexa,…“ bis zu vier Frage­vari­anten zu defi­nieren. Unter „Alexa wird sagen…“ wird die gewünschte Antwort einge­tragen.



Schritt für Schritt zum eigenen Skill. Mit dem Blueprint "Frage & Antworten", lernt Alexa individuell zu reagieren. Schritt für Schritt zum eigenen Skill. Mit dem Blueprint "Frage & Antworten", lernt Alexa individuell zu reagieren.

Fall­stricke: Nicht alle Fragen eignen sich

Sind Fragen und Antworten defi­niert, genügt ein Klick auf den Button „Nächster Schritt: Skill aktua­lisieren“ oben rechts. Es dauert nur knapp eine Minute, dann ist der neue Skill sofort verfügbar. Bei Fragen nach Gegen­ständen wie etwa „Wo finde ich den Wein“ oder „Wo liegt das Besteck“ antwor­tete Alexa in unserem Test auch recht zuver­lässig.

Was sich als unheim­lich schwierig heraus­stellte, war die heut­zutage sicher­lich wich­tige Frage nach dem Gäste-WLAN. Diese Frage wollte Alexa in vielen nahe­liegend klin­genden Vari­anten partout nicht wie vorge­geben beant­worten. Das mag damit zusam­menhängen, dass Alexa hier Konflikte mit anderen bereits vorpro­gram­mierten Fragen bekommt.

So antwor­tete sie auf die im Blue­print einge­tragene Frage „Gibt es hier WLAN?“ statt mit der gewünschten Antwort mit „Welches Gerät?“. Auf die Vari­ante „Wie lautet das WLAN-Pass­wort“ hat sie statt der rich­tigen Antwort nur den Flach­witz „Lass mich raten, 1234abcd“ parat. Andere Vari­anten wie „Sag mir das WLAN Pass­wort“ lieferten nur „ich sehe diesen Trig­gersatz nicht“ oder „ich weiß es nicht“.

Auch nahe­liegende Formu­lierungen „Wie heißt das WLAN“ oder „Wie lautet das WLAN“ wollte Alexa trotz expli­ziter Vorgabe in den Blue­prints in unserem Test nicht korrekt beant­worten. Ledig­lich etwas weiter herge­holte Vari­anten nach dem Pass­wort, wie etwa „Wie gehe ich online“ oder „Wie heißt das Wifi“ beant­wortete sie wie geplant. Hier hat Amazon offenbar Nach­holbe­darf. Da hat es auch nicht geholfen, ihr via Alexa-App mitzu­teilen, dass sie die eine oder andere Frage nicht wie gewünscht beant­wortet hatte.

Entschei­dungs­findung mit „Wer ist dran?“

Eine spie­leri­sche Idee, Konflikten im Haus­halt vorzu­beugen und Alexa entscheiden zu lassen, wer jetzt bestimmte Aufgaben über­nimmt, ist der Blue­print „Wer ist dran?“. Hier trägt man zunächst die Namen aller Haus­halts­mitglieder oder Freunde ein, die Alexa per Zufalls­prinzip auswählen soll.



Der Skill "Wer ist dran" lässt Alexa zufällig eine Person benennen. Leider ist Verwendung des Skills wenig intuitiv. Der Skill "Wer ist dran" lässt Alexa zufällig eine Person benennen. Leider ist Verwendung des Skills wenig intuitiv.

Um dem ganzen Auswahl­prozess ein wenig span­nender zu gestalten, können nun kurze Sounds wie etwa ein Tusch oder ein Applaus ausge­wählt werden, in Verbin­dung mit einem indi­viduell anpass­baren Einlei­tungs­satz wie etwa „Ok, ich entscheide mich für…“ oder „Und der Gewinner ist…“. Auf dem Echo-Show mit Bild­schirm kann dazu noch ein passendes Hinter­grund­bild ausge­wählt werden. Was stark anfängt, wird dann aber jäh zur Enttäu­schung: Völlig Gaga und nicht intuitiv ist die Bedie­nung dieses Skills. Es können keine Aufgaben wie etwa „Müll raus­tragen“ oder „Früh­stück machen“ defi­niert werden. Statt­dessen kann diesem Skill am Ende nur ein Name gegeben werden. Also beispiels­weise „Früh­stück machen“.

Will man nun Alexa entscheiden lassen, geht das dann aber nicht über die nahe­liegende Frage „Alexa, wer ist dran mit Früh­stück machen?“ – obwohl der Name des Blue­prints „Wer ist dran“ ja genau das sugge­riert - nein, man muss „Alexa, öffne Früh­stück machen“ sagen.

Ganz ehrlich? Das ist unbrauchbar! Kein Mensch redet so. Außerdem: Für jede weitere Aufgabe muss ein weiterer Skill mit dem „Wer ist dran“ Blue­print erstellt und entspre­chend benannt werden. Wäre das nicht einfa­cher gegangen?

Weitere Blue­prints eher Eintags­fliegen

Die weiteren Blue­prints zeigen leider auch das Dilemma, was im normalen Alexa-Skill-Store herrscht: Mehr oder weniger lustige Spiel­chen, die man viel­leicht einmal nutzt, aber danach nie wieder. Zudem oft eine nicht intui­tive Start­funk­tion über den „öffne“-Befehl.

So ist der Blue­print „Mein Komplize“ dazu gedacht, Alexa Fragen zum eigenen Outfit, zum Aussehen oder zu geplanten Akti­vitäten zu stellen. Alexa wird dann einen passenden Sound abspielen und soll den Frage­steller anschlie­ßend über den grünen Klee loben. Komplize halt. Im Grunde ist dieser Blue­print iden­tisch mit „Frage & Antworten“, nur erwei­tert um einen Sound­effekt und den Nach­teil, dass man ihn mit „Alexa, öffne mein Komplize“ starten muss.

Nütz­lich viel­leicht noch der Blue­print „Kartei­karten“, mit der sich der Nutzer zu frei wähl­baren Themen Lern­karten erstellt und anschlie­ßend von Alexa abfragen lassen kann. Die weiteren bislang verfüg­baren Blue­prints beschränken sich auf Witze, Rätsel­spiele oder das Sammeln von Lieb­lings­zitaten. Naja, wer’s braucht.

Wichtig ist zu wissen, dass sich die selbst erstellen Skills nicht im Skill-Store bereit­stellen lassen. Es ist aller­dings möglich, einen Skill mit anderen Nutzern zu teilen. Der Zugriff erfolgt über einen Frei­gabe­link, der sich per E-Mail, Face­book, Twitter, Pinte­rest oder als Direkt­link teilen lässt.

Fazit

Die Skill Blue­prints sind im Grunde eine groß­artige Möglich­keit, Alexa schnell und unkom­pliziert, perso­nali­sierte Fähig­keiten beizu­bringen. Aller­dings ist die Funk­tiona­lität noch ausbau­fähig. Auch werden einge­gebene Fragen nicht immer zuver­lässig erkannt oder kolli­dieren mit Fragen, die Alexa bereits von Haus aus nutzt.