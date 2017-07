Smarte Glühbirne mit Amazon Alexa steuern

Im Smart-Home-Bereich kommt es dank Sprach­assistenten wie Amazon Alexa und Co. zu einem Wendepunkt. So lassen sich Geräte per Sprache steuern. Dies kann manche Situationen im Leben einfacher gestalten. Eines dieser Produkte ist die smarte Glühbirne von TP-Link, die sich per Alexa nicht nur ein- und ausschalten lässt.

LB120 und LB130 heißen die intelligenten WLAN-Glühbirnen von TP-Link. Diese lassen sich nicht nur über Amazon Alexa, sondern auch die Kasa-App für das Smartphone oder Tablet steuern bzw. dimmen. Während die Glühbirne LB120 39,90 Euro (UVP) kostet, ist die LB130 für 54,90 Euro (UVP) im stationären oder Online-Handel erhältlich. Durch die Befehle wie "Alexa, schalte das Licht im Schlafzimmer an", "Alexa, reduziere die Helligkeit um 60 Prozent" "Alexa, dimme das Licht im Wohnzimmer" oder "Alexa, schalte das Licht im Schlafzimmer auf Rot" lassen sich die smarten Glühbirnen einstellen. So muss man zum Beispiel nicht mehr im Halbschlaf bei Schummerlicht nach dem Licht­schalter suchen.



Kommunikation mit Amazon Echo Dot und Amazon Tap

Die beiden intelligenten Glühbirnen sind nicht nur mit Amazon Alexa, sondern auch mit Echo Dot und Amazon Tap kompatibel. Damit die Sprach­steuerung über die Amazon-Geräte auch gelingt, muss der Nutzer allerdings die Kasa-App von TP-Link mit der Sprach­kontrolle von Amazon verknüpfen. Die App steht kostenlos für Android (zum Download) und iOS (zum Download) im jeweiligen Store zur Verfügung. So lässt sich das Smartphone oder Tablet dann als Schalt­zentrale für das eigene Smart-Home-System nutzen.



Smarte Glühbirnen von TP-Link bringen einfach Licht ins Dunkel Smarte Glühbirnen von TP-Link bringen einfach Licht ins Dunkel

TP-Link will künftig seinen Fokus verstärkt auf den Smart-Home-Bereich setzen. Der Netzwerkausrüster ist eigentlich für seine Router, Powerline-Adpater und Repeater bekannt. Mittlerweile bietet TP-Link aber auch eine ganze Reihe an Cloud-Kameras für die Überwachung im eigenen Zuhause sowie intelligente WLAN-Steckdosen an. Wie uns TP-Link bereits mitgeteilt hatte, soll das Smart-Home-Angebot in den kommenden zwei Jahren noch größer werden.

Nicht nur TP-Link als Router-Hersteller setzt auf Smart-Home, auch AVM will diesen Bereich ausbauen und hat gegenüber teltarif.de angekündigt, dass der Smart-Home-Standard HAN FUN in den FRITZ!Boxen integriert wird.