Zum Start der neuen Amazon Echos: Rabatte und Gratis-Zugabe

Ab sofort sind die neuen Amazon Echos verfügbar. Die Geräte bieten ein überarbeitetes Lautsprechersystem und einen neuen Look. Zum Marktstart bietet Amazon den Käufern Rabatte und kostenfrei Zugaben an.

Amazons neue Echos ab sofort verfügbar Ab heute liefert Amazon die ersten Modelle seiner neuen Echo-Generation aus. Zum Start gibt es den neuen Echo sowie den Echo Plus, auf den Echo Show mit Display müssen Nutzer noch bis zum 16. November warten. Anders als die klassisch zylindrischen Lautsprecher kommt der Echo Show in einem kantigen Gehäuse und ermöglicht aufgrund seines integrierten Displays die Video­telefonie sowie die Anzeige von Daten wie dem Kalender oder Wetterkarten. Angeboten wird der Echo Show für 219,99 Euro, was ihn zum bislang teuersten Echo macht.

Im bekannten Look zeigen sich hingegen der neue Echo sowie der Echo Plus, die ab sofort verfügbar sind. Der neue Echo kommt etwas kompakter als die bislang angebotene erste Lautsprecher-Generation daher und wird zum Preis von 99,99 Euro angeboten. Erhältlich ist das Gerät in verschiedenen Designs. Dazu zählen unter anderem diverse Stoff-Bezüge, Holz-Optiken sowie die klassisch glatten Oberflächen aus Kunststoff.

Der Echo Plus hat die Form und Größe des ersten Amazon Echo, ist nun aber zusätzlich zur schwarzen und weißen Ausführung in einer silbernen Variante zu haben. Das Besondere am Echo Plus ist die Integration eines Smart-Home-Hubs. Durch diesen werden die Hubs von Anbietern wie Philips Hue, tado oder Osram Lightify überflüssig. Mit einem Preis von 149,99 Euro ist der Echo Plus etwas günstiger als die erste Echo-Generation.

Spezielle Vorteilsaktionen

Sowohl beim neuen Echo als auch beim Echo Plus hat Amazon das integrierte Laut­sprecher­system optimiert. Unterstützt werden nun unter anderem Dolby Processing sowie die neue Fernfeld-Sprach­technologie der zweiten Generation inklusive Geräusch­unter­drückung. Durch letztere soll der Echo den Nutzer auch in lauten Räumen noch besser verstehen.

Entscheiden sich Kunden für mehrere Echos, können sie sparen. Denn Amazon bietet spezielle Vorteils­aktionen an. Beim Kauf von drei neuen Echos gibt es einen Rabatt von 50 Euro, der nach Eingabe des Gutschein­codes ECHO3PACK direkt im Warenkorb abgezogen wird. Statt 299,97 Euro zahlen Kunden somit nur 249,97 Euro für die drei Geräte. Beim Kauf von zwei neuen Echos und der Angabe des Gutschein­codes ECHO2PACK liegt der Rabatt bei 25 Euro. Somit bezahlen Kunden statt 199,98 Euro lediglich noch 174,99 Euro.

Beim Echo Plus gibt es keinen Rabatt, dafür aber eine kostenlose Zugabe. Amazon schenkt allen Käufern des Echo Plus zum Start und nur solange der Vorrat reicht eine LED-Lampe von Philips Hue (weiß, E27). Die Lampe lässt sich über den integrierten Smart-Home-Hub per Sprachbefehl bedienen und auf Wunsch auch dimmen.