Amazon-Aktion: Bis zu 50 Prozent bei Echo & Fire TV sparen

Amazon läutet den Black Friday mit der Aktion „Sprach­einkaufen mit Alexa“ schon am heutigen Dienstag ein. Dabei handelt es sich um einen unkon­ventio­nellen Deal, denn die Ange­bote lassen sich ausschließ­lich über ein Echo-Endgerät wahr­nehmen.

Dafür lockt jedoch eine Ersparnis von bis zu 50 Prozent (im Vergleich zur UVP). Zu den rabat­tierten Produkten zählen unter anderem der Fire TV Stick 4K (29,99 Euro anstatt 59,99 Euro) und der Echo Show 5 (59,99 Euro anstatt 89,99 Euro).

Schnäpp­chen: Amazon macht aus Black Friday Black Tuesday



Den Fire TV Stick 4K gibt es im Rahmen einer Aktion für 29,99 Euro Den Fire TV Stick 4K gibt es im Rahmen einer Aktion für 29,99 Euro

Vom kommenden Freitag, dem 22. November, bis zum Freitag nächster Woche (29. November) wird der bekannte Online­shop zahl­reiche Produkte vergüns­tigt offe­rieren. Einen Vorge­schmack können bereits jetzt Konsu­menten mit einem Echo-Smart-Speaker erhalten. Ab sofort lassen sich drei Artikel aus dem haus­eigenen Amazon-Port­folio rabat­tiert via Sprach­befehl ordern

Die Teil­nahme funk­tioniert unkom­pliziert, es wird ledig­lich ein Echo, Echo Dot, Echo Plus, Echo Show, Echo Show 5 oder Echo Spot benö­tigt. Der Echo Input wird nicht aufge­führt, aber immerhin lässt er sich als Teil der Kampagne bestellen.



Weitere reduzierte Geräte der Amazon-Aktion Weitere reduzierte Geräte der Amazon-Aktion

Teil­nahme­bedin­gungen von „Sprach­einkaufen mit Alexa“

Mit dem Sprach­befehl „Alexa, bestelle einen Echo Input in Schwarz“ (oder auf Wunsch Weiß), kann die Smart-Erwei­terung für bestehende Laut­spre­cher für 19,99 Euro anstatt 39,99 Euro (UVP) ergat­tert werden. Auf dieselbe Weise lassen sich der Echo Show 5 (Schwarz/Weiß, 59,99 Euro) und der Fire TV Stick 4K (29,99 Euro) erwerben.

Bis Donners­tagnacht um 23.59 Uhr gilt das Angebot, denn dann endet die Aktion und die regu­läre Black-Friday-Woche startet. Alexa wird das ausge­wählte Produkt entweder in den Einkaufs­wagen legen oder den Käufer direkt auffor­dern, den Bestell­vorgang abzu­schließen. Das Kontin­gent ist pro Angebot auf einen Artikel je Kunde und Gerät beschränkt.

Ein kombi­nierter Einkauf ist nicht möglich, die gewünschten Produkte müssen einzeln in den Waren­korb gelegt und bezahlt werden. Der Abzug des Rabatts erfolgt auto­matisch am Ende des Bestell­vorgangs, ein Code wird also nicht benö­tigt. Im Falle eines Umtauschs erstattet Amazon den Betrag, der tatsäch­lich für den jewei­ligen Artikel bezahlt wurde und nicht etwa die UVP.

Amazon bietet die kosten­lose Version seines Musik­strea­ming-Dienstes jetzt auch webba­siert, auf Fire TV und in den mobilen Apps an. Mehr Infor­mationen lesen Sie in einer weiteren News.

