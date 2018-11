Alexa-App nun für alle Anwender von Windows 10 verfügbar

Amazon Alexa kann nun als Windows-10-App bezogen werden Amazon Alexa kann nun als Windows-10-App bezogen werden

Aufgepasst Cortana, Alexa ist da

Amazon bereichert den Microsoft Store um eine Alexa -App für Windows 10. Besitzer eines Computers, Notebooks oder Tablets mit diesem Betriebssystem können sich also die Sprachassistentin installieren. Zuvor war Alexa lediglich bei manchen Windows-10-Distributionen vorinstalliert. In der aktuellen Version des Programms lassen sich unter anderem Kalendereinträge vorlesen, die Wetterlage überprüfen oder mit dem Heimnetzwerk verbundene smarte Endgeräte steuern. Manche Komfortfunktionen fehlen allerdings noch, so lässt sich Alexa nicht per Stimme starten und die Bedienung des Rechners mittels Kommandos ist nicht möglich.

Windows 10 hat mit Cortana bereits eine Sprachassistentin integriert, die auch gute Arbeit verrichtet. Wer jedoch ein Amazon-Ökosystem nutzt oder schlicht mehr von der Echo-Dame angetan ist, fühlt sich bei Alexa besser aufgehoben. Eben jene KI lässt sich nun auch auf Windows-10-Produkten über den Microsoft Store installieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob man das Betriebssystem in der 32-Bit-Ausführung (x86) oder mit der 64-Bit-Architektur (x64) nutzt. Das OS muss sich auf dem Stand der Version 17134.0 oder höher befinden. Eine Maus und eine Tastatur müssen als Eingabemethode vorhanden sein, was jedoch bei allen Desktop-Computern, Notebooks und Convertibles der Fall sein dürfte. Das Programm sollte aber auch via Touchscreen auf einem Windows-10-Tablet funktionieren. Momentan bewerten die Anwender die Alexa-App mit durchschnittlich 3,8 von 5 Sternen.

Ältere Windows-Versionen bleiben außen vor



So sieht Alexa auf Windows 10 aus

