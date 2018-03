Amazon startet Oster-Angebote-Woche mit Echo, Honor & Co.

Wenn Sie noch ein Ostergeschenk suchen, könnten Sie innerhalb der nächsten sieben Tage bei Amazon fündig werden. Täglich bietet der Händler verschiedene Artikel zum günstigen Preis an.

Zwei Produkte der Amazon Oster-Angebote-Woche: Honor 7X und Galaxy Gear S3 Amazon lockt Schnäppchenjäger von heute an bis einschließlich kommenden Montag, dem 26. März, mit einer Oster-Aktion. Die Oster-Angebote-Woche gewährt Käufern hierzulande täglich ab 6 Uhr morgens im Aktionszeitraum Zugriff auf rabattierte Produkte verschiedener Kategorien. Zum Start offeriert der Onlineshop seine hauseigenen Artikel Echo Dot und Fire TV Stick um jeweils 25 Prozent. Außerdem wurden mehrere Smartphones der Huawei-Marke Honor und die Smartwatch Galaxy Gear S3 um bis zu 35 Prozent reduziert. Rund 19 Prozent Preisnachlass gibt es schließlich beim Echo Spot.

Amazon stimmt mit Rabatten auf das Osterfest ein

Honor-Smartphone vom Osterhasen

Ostern ist zwar eine traditionelle Feier, allerdings stiegen die Erwartungen der kleinen und großen Familienmitglieder an den Inhalt des Nests in den letzten Jahren stets an. Abseits von Hackbraten und Eierbemalen wird der Geldbeutel entsprechend strapaziert, weshalb Aktionen wie die Oster-Angebote-Woche von Amazon den Konsumenten zugutekommen. Ein Echo Dot für 44,99 Euro anstatt 59,99 Euro dürfte genauso wie ein Fire TV Stick zu einem Preis von 29,99 Euro anstatt 39,99 Euro öfters den Weg ins Nest finden. Der mit kleinem Bildschirm ausgestattete Smart-Lautsprecher Echo Spot wird wiederum mit einer Ersparnis von 19 Prozent (Artikelpreis 104,99 Euro) vom Onlinehändler angeboten. Wer das Sparschwein noch etwas mehr abspecken lassen möchte, kann sich für eine Samsung Galaxy Gear S3 (Frontier und Classic) entscheiden. Satte 35 Prozent Rabatt spricht Amazon für dieses Produkt aus, wodurch ein Verkaufspreis von 259 Euro anstatt 399 Euro entsteht.

Die Mobiltelefone der Huawei-Untermarke Honor zeichnen sich vor allem durch ihr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Innerhalb der Oster-Aktion wird dieser Vorteil nochmals aufgewertet. So wird das Honor 6X für 169 Euro anstatt 249 Euro, das Honor 7X für 229 Euro anstatt 299 Euro und das Honor 6A für 111 Euro anstatt 169 Euro angeboten. Das 6X und das 7X trumpfen jeweils mit einer Dual-Kamera und einem Full-HD-Display auf, während es sich beim 6A um ein ideales Einsteiger-Smartphone mit Octa-Core-Prozessor und 13-Megapixel-Kamera handelt.

Angebote sind nur begrenzt verfügbar

Täglich stellt Amazon ab 6 Uhr morgens bis zum 26. März neue Produkte der Oster-Woche vor, ältere Deals enden dann, außerdem gilt das Angebot nur, so lange der Vorrat reicht. Unter diesem Link finden Sie die Rabatte des Bereichs Elektronik und Foto, während Sie hier zur Startseite der Aktion gelangen.