25 Jahre Amazon: Das sind die beliebtesten Produkte

Vor 25 Jahren star­tete Amazon in Deutsch­land. Das sind die belieb­testen Produkte.

Das Online-Versand­haus Amazon benennt zum 25-jährigen Bestehen einige der bei Kunden belieb­testen Produkte - darunter auch einige Über­raschungen. Auf der Liste ausge­wählter Best­seller finden sich "Katzen­streu mit Baby­puder-Duft", das Bürger­liche Gesetz­buch und ein Film für Sofort­bild­kameras.

1998 fing alles an

Amazon ist seit dem 15. Oktober 1998 in Deutsch­land aktiv; damals waren zunächst rund 900.000 Bücher im Angebot, schnell wuchs das Sorti­ment. Im Mode­bereich sind etwa Kunst­stoff­schlappen beson­ders beliebt. Beson­ders viele Bestel­lungen verzeichnet der Konzern mit Deutsch­land­sitz in München nach eigenen Angaben für einen Stick, der durch Erhitzen der Haut den Juck­reiz nach Mücken­sti­chen lindern soll.

25 Jahre Amazon in Deutschland

Bild: Amazon Zu den meist verkauften Büchern gehörte in den vergan­genen 25 Jahren neben der Harry-Potter-Reihe die eroti­sche Fifty-Shades-Trilogie - und der psycho­logi­sche Ratgeber "Das Kind in dir muss Heimat finden".

Beliebte Alltags­pro­dukte

Oftmals von Nöten waren offen­sicht­lich Alltags­pro­dukte wie Entkalker, HDMI-Kabel oder Rasier­klingen, die es eben­falls auf die Auswahl-Liste der belieb­testen Produkte geschafft haben. Dort finden sich auch ein Vorrats­pack an AA-Batte­rien, Kaffee, Ersatz­fla­schen für einen Wasser­sprudler und ein Rauch­melder.

Und auch physi­sche Musikalben etwa von Adele und Helene Fischer wurden den Amazon-Kundinnen und -Kunden häufig nach Hause gelie­fert. Über die Auswahl zum Jubi­läum hatten mehrere Medien berichtet.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: 15 Jahre Android: So hat sich die Google-Soft­ware entwi­ckelt.