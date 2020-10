Amazfit GTS 2 & GTR 2 mit Alexa und Sauerstoff-Sensor

Huami verkündet den globalen Markt­start seiner neuen Smart­wat­ches Amazfit GTR 2 und Amazfit GTS 2. Das Beson­dere an den schlauen Uhren ist die Inte­gra­tion der Sprach­assis­tentin Alexa. So ist es möglich, mit den bekannten Kommandos etwa nach dem Wetter zu fragen, Nach­richten anzu­hören oder eine Einkaufs­liste zu kreieren. Des Weiteren legt der Hersteller den Fokus auf den Gesund­heits­aspekt, so lässt sich nicht nur die Herz­fre­quenz, sondern auch der Sauer­stoff­gehalt proto­kol­lieren. Ab Ende Oktober ist die Amazfit GTR 2 / GTS 2 für umge­rechnet 152 Euro erhält­lich. Die Amazfit GTS 2

Huami

Die neue Amazfit-Gene­ration ist da

Bereits im Juli 2019 stellte der chine­sische Konzern Huami seine Smart­watch Amazfit GTR vor, im Augst desselben Jahres folgte die Enthül­lung der Amazfit GTS. Während erst­genannte über ein rundes Display verfügt, kommt letzt­genannte mit quadra­tischer Anzeige daher. Nun folgt also die zweite Gene­ration, welche der Hersteller via Pres­semit­tei­lung verlaut­bart. Die Amazfit GTS 2 hebt sich mit ihrem Desi­gnele­ment um die Krone und der mittigen Posi­tio­nie­rung eben jener von der ähnlich gestal­teten Apple Watch ab. Die Amazfit GTR 2 bekam hingegen ein nach unten hin gewölbtes Gehäuse und eine neu gestal­tete Lünette spen­diert. Die Amazfit GTR 2

Huami Das Unter­nehmen nutzt hierfür 3D-Gorilla-Glass über dem 1,39 Zoll großen Display. Mit der Amazfit GTS 2 erhalten Käufer einen größeren 1,65-Zoll-Bild­schirm mit demselben Schutz­glas. Die Features des Uhren-Duos glei­chen sich. Es gibt einen opti­schen 2-PPG-Sensor zur Erfas­sung der Herz­fre­quenz und des Sauer­stoff­gehalts. Schlaf­phasen werden inklu­sive der wich­tigen REM-Phase doku­men­tiert. Aus den gesam­melten Daten der Sensoren berechnet die Amazfit GTR 2 / GTS 2 einen Über­blick über das körper­liche Wohl­befinden. Zu den weiteren Ausstat­tungs­merk­malen zählen 3 GB Flash-Spei­cher, sowie ein Mikrofon und ein Laut­spre­cher für die Blue­tooth-Tele­fonie.

Preis und Verfüg­bar­keit der Amazfit GTR 2 / GTS 2

Weitere Impressionen der Amazfit GTS 2

Huami Den Anfang der inter­natio­nalen Markt­ein­füh­rung machen das Verei­nigte König­reich und die USA. Im Verei­nigten König­reich wird die Amazfit GTR 2 ab dem 30. Oktober für 159 GBP erhält­lich sein, die Amazfit GTS 2 folgt am 15. November zum glei­chen Preis. Anschlie­ßend folgen die Amazfit GTR 2 am 30. Oktober und die Amazfit GTS 2 am 1. November zu einem Preis von 179 USD in den USA. Da die beiden Vorgän­ger­modelle auch hier­zulande verkauft werden, ist eine spätere Markt­ein­füh­rung in unserer Region denkbar.