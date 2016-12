Wir nennen Dinge, die das alte Handy noch kann

Smartphones waren in diesem Jahr wieder beliebte Weihnachtsgeschenke. Doch nachdem das neue Gerät eingerichtet wurde und die Daten vom alten Smartphone auf das neue übertragen worden sind, stellt sich oft eine Frage: Was tun mit dem ausgedienten Altgerät? Ist es gut in Schuss, kann das Smartphone an Familien­mitglieder oder Freunde weiter­gegeben werden. Doch in manchen Fällen hat das alte Handy mitunter Macken wie einen Akku, der sich zu schnell entlädt, oder Kratzer auf dem Display. Solche "beschädigten" Smartphones kann man entsorgen. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, die Altgeräte weiterzunutzen - beispielsweise als Server, als Alarmanlage oder als Fernbedienung. Wir zeigen Ihnen in der folgenden Bilderstrecke zehn Dinge, die Ihr altes Smartphone noch kann.