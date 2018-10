Allyouneed & Postpay: Post kündigt allen Nutzern

Noch vor einigen Jahren war die Welt des Online-Handels klar strukturiert: Online-Shops und -Marktplätze wie Amazon und eBay dienten zur Bestellung der Ware, DHL und die Logistikbranche durften die Pakete zum Kunden transportieren. Das änderte sich, als die Deutsche Post vor einigen Jahren den Marktplätzen den Kampf ansagte und mit dem Portal meinpaket.de an den Start ging.

Der zwischenzeitlich zu Allyouneed umbenannte Marktplatz stellt nun aber den Betrieb ein. Der Konkurrenzkampf geht allerdings weiter: Amazon ist beispielsweise momentan dabei, in Deutschland und anderen Ländern seinen eigenen Paketdienst aufzubauen.

Dass der organisatorisch bei DHL aufgehängte Online-Marktplatz Allyouneed den Betrieb einstellen würde, war schon länger bekannt. In diesen Tagen verschickt Allyouneed nun allerdings E-Mails an seine Nutzer. Darin heißt es:

Sollten Sie nach dem 01.12.2018 Ansprüche im Rahmen der Gewährleistung geltend machen wollen, so wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, bei dem Sie die Ware auf Allyouneed Marktplatz bestellt haben. Die Adresse sowie Kontaktdaten des Händlers finden Sie zum Beispiel auf der Rechnung, die Ihnen mit Zugang der Ware im Paket oder per E-Mail übermittelt wurde.

Wichtig für Sie: Falls Sie Nutzer der DHL Wunschpaket Services sind, können Sie - unberührt von der Einstellung von Allyouneed Marktplatz - die DHL Wunschpaket Services wie gewohnt nutzen unter www.dhl.de (ehemals paket.de). Die DHL Wunschpaket Services, wie z. B. Packstation oder Wunschort, sind in diesem Fall mit Ihrem Kundenkonto unter Ihrer registrierten E-Mail-Adresse verknüpft. [...] Wir danken für Ihr Vertrauen in unseren Allyouneed Marktplatz.