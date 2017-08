AllView Soul X4 Xtreme im Unboxing

Als Allview X4 Xtreme kommt das Gionee A1 Plus nach Europa und will dabei gleich mit mehreren Besonderheiten begeistern. Im Unboxing von teltarif.de zeigt sich, dass Allview dem Smartphone eine Menge Zubehör spendiert.

Das in Rumänien ansässige Unternehmen Allview hat sich in den letzten Jahren auf preiswerte Geräte mit Android spezialisiert. Zusammen setzt sich das Port­folio vornehmlich aus Smartphones, aber auch Tablets, Wearables und Zubehör wie VR-Brillen hat das Unternehmen im Angebot. Herzstück ist dabei die X-Serie, die mittlerweile in ihrer vierten Generation vorgestellt wurde. Deren aktuelles Spitzenmodell ist das Allview X4 Xtreme. Technisch bekommt der Käufer einiges geboten, zumal das Android-Smartphone gleich mehrere Highlights zu bieten hat.

Allview X4 Xtreme Datenblatt

Neuvorstellung

Bezogen auf die verbaute Hardware ist das Allview X4 Xtreme durchaus potent aufgestellt: Ein Helio P25 Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,4 GHz, gepaart mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher klingen auf den ersten Blick viel­versprechend. Fotos nimmt das Android-Smartphone mit einer Dual-Kamera auf, die aus einer normalen Linse mit 13 Megapixel und einer Weit­winkel­linse mit 8 Megapixel besteht. Selfies hingegen sind eine der großen Stärken des rumänischen Riesen. 20 Megapixel einschließlich LED-Blitzlicht heißt es da. Der andere Pluspunkt ist ein Akku mit ganzen 4550 mAh Kapazität, was laut Allview für bis zu 1510 Minuten Dauer­telefonieren oder 379 Stunden Empfangs­bereit­schaft reicht.

Offiziell verkauft Allview das X4 Xtreme nur in der Farbe Mocha Gold. Eine andere Farbe ist zumindest bis auf weiteres nicht geplant. Denkbar wäre zumindest noch Schwarz, denn eben diese Farbe ist für das Gionee A1 Plus alternativ verfügbar.

