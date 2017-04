X4 Soul Mini: Günstiges Dual-SIM-Smartphone von Allview

Heute hat der rumänische Smartphone-Hersteller Allview sein neuestes Smartphone X4 Soul Mini offiziell vorgestellt. Wir verraten, was das günstigste Gerät der Flaggschiff-Reihe X4 Soul zu bieten hat.

Allview X4 Soul Mini Der rumänische Smartphone- und Tablet-Hersteller Allview hat heute das Smartphone X4 Soul Mini offiziell vorgestellt. Damit wird die aktuelle Flaggschiff-Reihe, zu der sowohl das X4 Soul als auch das X4 Soul Style gehören, durch ein noch günstigeres Modell erweitert. Das X4 Soul Mini kommt im metallischen Design mit einem 5 Zoll großen IPS-HD-Display und einer Display-Auflösung von 720 mal 1280 Pixeln, widerstandsfähigem Dragontrail-Glas und einem Fingerabdrucksensor. Die Haupt­kamera auf der Rückseite mit 13 Megapixel und Autofokus wird von einer 8-Megapixel-Selfie-Kamera auf der Frontseite ergänzt.

Im Dual-SIM-Handy ist ein Quadcore-Prozessor Cortex-A53 mit 1,25 GHz verbaut, als Grafikprozessor dient ein Mali T720. Mit 2,500 mAh ist der Li-Pol-Akku etwas weniger ausdauernd als beim großen Bruder X4 Soul mit 3000 mAh.

Als Betriebssystem ist Android 7.0 Nougat vorinstalliert und es werden die LTE-Standards FDD und TDD auf beiden SIM-Karten unterstützt. Das X4 Soul Mini ist entweder mit 2 GB oder 3 GB RAM Arbeitsspeicher erhältlich, wobei der interne 16 GB Flash-Speicher im Single-SIM-Modus durch eine microSD-Karte mit bis zu 128 GB erweitert werden kann. Für den zusätzlichen Schutz vor Kratzern und Staub wird im Zubehör eine Silikon-Schutzhülle sowie eine Bildschirmschutzfolie mitgeliefert.

Das X4 Soul Mini ist ab heute in den Farben Schwarz und Gold im Online-Shop von Allview bestellbar: Die 2-GB-Variante kostet 179 Euro, das 3-GB-Modell ist zum Preis von 189 Euro zu haben. Geliefert wird voraussichtlich am 10. Mai beziehungs­weise am 16. Mai.

