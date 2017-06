Allview X4 Extreme: Die 20-Megapixel-Selfie-Cam

Das in Rumänien beheimatete Unternehmen Allview hat mit dem Allview X4 Extreme sein neustes Top-Smartphone vorgestellt. Es soll mit einer Dual-Kamera und einem sehr großen Akku überzeugen.

Das Gionee A1 Plus kommt nach Europa als Allview X4 Extreme Mit dem X4 Extreme hat das rumänische Unternehmen Allview ab sofort ein neues Android-Smartphone im Angebot. Derzeit kann es für 399 Euro im Online-Shop des Unternehmens vorbestellt werden, bevor die ersten Geräte ab 17. Juli ausgeliefert werden. Wie üblich bei Allview handelt es sich bei dem neuen Modell um ein umgelabeltes Smartphone der chinesischen Marke Gionee, genauer gesagt um das Gionee A1 Plus.

Hauptaugenmerk bei dem neuen Allview X4 Extreme liegt auf der Kamera mit zwei Sensoren, einem besonders starken Akku und einer Frontkamera, die Selfies in sehr hoher Auflösung ermöglicht. All das verpackt in einem Gehäuse aus Metall.

Großer Begleiter mit großem Akku

Nur für kleine Hände ist das Allview X4 Extreme nicht geeignet. Mit dem 6 Zoll großen Display und dessen Auflösung von 1080 mal 1920 Pixel ist das Android-Smartphone aus Rumänien alles andere als handlich. Zu der Größe trägt auch die unter dem Display verbaute Home-Taste mit integriertem Fingerabdrucksensor bei, obwohl das Modell relativ schmale Ränder um das eigentliche Display herum hat.

Eingepackt ist das Allview X4 Extreme in einem Metallgehäuse, dessen 4550 mAh fassender Akku sich nicht wechseln lässt. Mit 226,9 Gramm ist das 166,4 mal 83,3 mal 9,1 Millimeter große Smartphone zudem nicht gerade ein Leichtgewicht.

Als Antrieb ist ein Helio P25 Prozessor mit acht Kernen von Mediatek verbaut, dem 4 GB an RAM zur Seite stehen. Der Datenspeicher ist 64 GB groß und kann bei Bedarf mit einer microSD-Speicherkarte um bis zu 256 GB erweitert werden. Dafür muss der Nutzer jedoch einen der beiden Nano-SIM-Steckplätze opfern. Denn: Das Allview X4 Extreme ist Dual-SIM-fähig.

Highlight Kamera

Worauf Allview bei seinem X4 Extreme jedoch stolz ist, sind die verbauten Kameras. So kommt auf der Rückseite eine Dual-Kamera bestehend aus zwei Sony-Sensoren mit 13 und 5 Megapixel an Auflösung zum Einsatz, die jeweils eine Blende von f/2.0 besitzen. Einen optischen Bildstabilisator gibt es aufgrund der technischen Schwierigkeiten nicht. Ein LED-Blitzlicht sorgt Abends und Nachts für möglichst ausreichend beleuchtete Foto-Objekte.

Das zweite Highlight ist die Frontkamera, die mit ganzen 20 Megapixel aufwarten kann. Hochauflösende Selfies mit sehr vielen Details dürften damit kein Problem darstellen, zumal ein LED-Blitzlicht bei Bedarf die Protagonisten ins rechte Licht rückt. Bei dieser Blitzfunktion leuchtet das Display jedoch nur kurz auf, es handelt sich nicht um eine eigene LED neben der Kameralinse.



Stereo-Musik

Zur weiteren Ausstattung gehören ein WLAN-Modem nach den Standards a/b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS und ein FM Radio. Auch WiFi Direct zum sehr schnellen Austausch von großen Daten unterstützt das Allview X4 Extreme. Eine Seltenheit heutzutage stellt der Infrarot-Sender dar, womit sich mit der entsprechenden App diverse Multimedia-Geräte wie Fernseher, Set-Top-Boxen oder Radios steuern lassen. Passend dazu sind im Allview X4 Extreme zwei Lautsprecher verbaut, die DTS-kompatiblen Stereo-Sound bei Videos und Musik liefern.

Vorinstalliert ist als Betriebssystem Android 7.0 Nougat, das Allview um eigene Apps erweitert. Vor größeren kosmetischen Änderungen an der Android-Oberfläche sieht das Unternehmen jedoch ab.

Kosten soll das Android-Smartphone 399 Euro im Allview-Online-Shop und steht bis auf weiteres nur in der Farbe Mocha Gold zur Verfügung. Die ersten Geräte sollen nach derzeitigen Informationen ab dem 17. Juli ausgeliefert werden.