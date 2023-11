teltarif.de Talk: Kostenfallen bei der Allnet-Flatrate

Allnet-Flat­rates sind heut­zutage teil­weise schon für weniger als 5 Euro im Monat erhält­lich. Und trotz Pauschal­tarif gibt es Tele­fonate, die der Provider extra berechnet. Wir spre­chen im aktu­ellen Podcast mit teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Kuch über die Kosten­fallen, die trotz Flat­rate für Tele­fonate in alle Netze lauern.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit, und der "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast kann auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­niert werden. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, YouTube, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Bei der Allnet-Flat ist nicht alles inklusive

Foto: teltarif.de Wer eine Allnet-Flat­rate mit dem Smart­phone nutzt, kann aus allen EU- und EWR-Staaten ohne Extra­kosten die Lieben daheim anrufen. Die Gespräche sind durch den Pauschal­tarif abge­deckt - zumin­dest wenn die Verbin­dung über das Mobil­funk­netz herge­stellt wird. Wer aber aus dem Hotel an der Algarve über WLAN Call einen Tisch im Restau­rant um die Ecke bestellt, zahlt für ein Auslands­gespräch von Deutsch­land nach Portugal.

Dieser Effekt deckt gleich­zeitig ein weiteres Miss­ver­ständnis auf: Anrufe aus Deutsch­land ins EU-Ausland haben nichts mit EU-Roaming zu tun. Sie sind also in den meisten Tarifen nicht kostenlos, auch wenn für die Handy­nut­zung in den EU- und EWR-Ländern keine zusätz­lichen Kosten anfallen. Immerhin sind die Preise - wie auch für die Nutzung von Sonder­ruf­num­mern - mitt­ler­weile gede­ckelt, wie wir in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de berichten.

Auch Rufum­lei­tungen werden nicht zwin­gend genauso bepreist wie Tele­fonate zur glei­chen Rufnummer. Je nach Anbieter und Tarif lauern somit auch hier Kosten­fallen. Für die Anruf­wei­ter­schal­tung zur Mailbox ist das aber nicht mehr der Fall. Auch das ist Thema in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel."

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

teltarif.de Talk: Kostenfallen bei der Allnet-Flatrate Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.