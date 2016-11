Allnet-Flat mit 1 bzw. 2 GB im Telekom-Netz für unter 5 Euro monatlich

Der Händler modeo.de bietet Nutzern aktuell aktionsweise einen Allnet-Flat-Tarif im Telekom-Netz mit 2 GB Volumen für rechnerisch 4,85 Euro pro Monat an. Wir klären, wie der Tarif im Detail aufgebaut ist und ob es einen Haken gibt.

Beim der Aktionsofferte handelt es sich um den klarmobil-Tarif Allnet-Flat S, der mit 2 GB Datenvolumen ausgestattet ist. Nutzer surfen so mit bis zu 42 MBit/s im Telekom-Netz - LTE ist nicht an Bord. Doch es gibt einen entscheidenden Haken: So reduziert sich ab dem vierten Vertragsmonat das monatliche Highspeed-Datenvolumen von 2 auf 1 GB und dann surfen Nutzer auch nur noch mit bis zu 21 MBit/s. Sobald das Datenvolumen aufgebraucht ist, wird der Anschluss auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. In dem Tarif ist eine nationale Sprachflat für alle Netze enthalten. SMS werden hingegen mit 9 Cent je Einheit abgerechnet.

Innerhalb der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten erhalten Nutzer einen monatlichen Rabatt in Höhe von 15 Euro, dadurch sinkt die Grundgebühr von regulär 19,85 Euro auf 4,85 Euro. Beim Vertragsschluss wird eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,95 Euro fällig. Rechnerisch zahlen Nutzer unter Einbeziehung der Anschlussgebühr pro Monat etwas mehr als 6,50 Euro innerhalb der Mindestvertragslaufzeit. Eine Rufnummernmitnahme ist laut Angaben von modeo nicht möglich.

Rechtzeitig Kündigung lohnt sich

Nutzer können bei Tarifaktion sparen Da die Grundgebühr ab dem 25. Vertragsmonat durch den Wegfall des Rabatts auf 19,85 Euro ansteigt, lohnt sich eine rechtzeitige Kündigung. Diese sollte spätestens drei Monate vor dem dem Ende der Mindestvertragslaufzeit erfolgen, andernfalls verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr.

Interessenten können den Tarif über diese Webseite abschließen, die Aktion endet am Montag um 10 Uhr.

Kurzfazit

Trotz des reduzierten Datenvolumens ab dem vierten Vertragsmonat ist die Tarifaktion dennoch recht ansehnlich. Schließlich ist eine Allnet-Flat mit 1 GB im Netz der Telekom regulär nur zu einer wesentlich höheren Grundgebühr zu haben, wie auch ein Vergleich mit der Offerte auf der klarmobil-Webseite beweist.