Telekom-Netz: Allnet-Flat mit 10 GB LTE für 14,99 Euro

Das Crash-Tarife-Portal bietet derzeit eine Allnet-Flat mit 10 GB LTE im Telekom-Netz für 14,99 Euro pro Monat an. Bei Gethandy ist ein güns­tiger LTE-Daten­tarif im Telekom-Netz erhält­lich.

klar­mobil bietet über sein Crash-Tarife-Portal aber­mals einen Akti­onstarif an, der sich durch güns­tige Kondi­tionen für die Dauer der zwei­jährigen Mindest­vertrags­lauf­zeit auszeichnet. Das Angebot nennt sich Allnet-Flat 10 GB und beschreibt bereits, was der Vertrag bietet: Die Kunden bekommen zum Monats­preis von 14,99 Euro eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze sowie monat­lich 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang.

Der Tarif wird im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom reali­siert. Für die Internet-Nutzung steht auch das LTE-Netz zur Verfü­gung. Stan­dard­mäßig surfen die Kunden mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream. Für 3 Euro zusätz­liche monat­liche Grund­gebühr können Inter­essenten die LTE-50-Option buchen. Damit erhöht sich die maxi­male Daten­über­tragungs­geschwin­digkeit auf 50 MBit/s.

Kunden, die sich für den Vertrag inter­essieren, zahlen eine Anschluss­gebühr von 19,99 Euro. Zudem gilt es zu bedenken, dass der güns­tige Monats­preis nur für die Dauer der zwei­jährigen Mindest­vertrags­lauf­zeit erhalten bleibt. Wer den Vertrag über diesen Zeit­raum hinaus nutzt, zahlt dann nicht mehr so güns­tige 34,99 Euro pro Monat.

15 GB mit LTE für 15,99 Euro

Neuer Crash-Tarif im Telekom-Netz Eine weitere aktu­elle Aktion, die der Online-Händler Gethandy.de durch­führt, betrifft einen reinen Daten­tarif für Tablet- und Note­book-Nutzer. Der Vertrag bietet jeden Monat 15 GB unge­dros­seltes Daten­volumen im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom und schlägt für die Dauer der 24-mona­tigen Mindest­lauf­zeit mit einer Grund­gebühr von 15,99 Euro pro Monat zu Buche.

Der Tarif bietet auch den LTE-Zugang. Dabei beträgt die maxi­male Geschwin­digkeit 150 MBit/s im Down­stream. Der Vertrag wird über mobilcom-debitel geschaltet und bietet auch die Möglich­keit, im EU-Roaming ohne zusätz­liche Kosten zu surfen. Tele­fonate sind mit der Daten-SIM nicht möglich.

Bei Vertrags­abschluss wird ein Anschluss­preis in Höhe von 39,99 Euro berechnet. Der Betrag wird erstattet, wenn der Kunde inner­halb von 14 Tagen nach Akti­vierung der SIM-Karte eine SMS mit dem Text "AP frei" an die Kurz­wahl 8362 schickt. Nach Ende der Mindest­vertrags­lauf­zeit erhöht sich die Grund­gebühr auf 29,99 Euro. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Vertrag oder einer Prepaid­karte sind, werfen Sie doch einmal einen Blick auf unseren Tarif­vergleich, mit dem Sie ein Angebot ermit­teln können, das zu Ihrem Nutzungs­verhalten am besten passt.

