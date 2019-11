mobilcom-debitel: Allnet-Flats mit reduzierter Grundgebühr

Der Provider mobilcom-debitel hat die Preise für seine Mobil­funk­tarife Allnet GB LTE teils dras­tisch redu­ziert. Das Port­folio kommt stan­dard­mäßig mit Flat­rates für Tele­fonate und SMS daher und reicht von 1 GB Daten­volumen bis zu 60 GB Kontin­gent monat­lich.

Alle Tarife werden im Netz von Telefónica reali­siert und beinhalten EU-Roaming. Die Ange­bote (außer das 1-GB-Paket) sind neben einem Zwei­jahres­vertrag auch monat­lich kündbar erhält­lich.

Allnet-Flats für jeden Bedarf

Hier­zulande bewegen wir uns mitt­lerweile bei den Tarif­preisen mit viel inklu­diertem Daten­volumen in einem vertret­baren Bereich. Doch selbst wer keine Dutzende von Giga­byte unter­wegs braucht, profi­tiert durch glei­cher­maßen redu­zierte Gebühren bei Offerten mit wenig Kontin­gent. Mobiles Internet spielt kaum eine Rolle? Dann könnten Sie mit dem Tarif Allnet 1 GB LTE glück­lich werden. Für den 1000 MB umfas­senden Tarif fällt in den ersten 24 Monaten der Vertrags­lauf­zeit monat­lich keine Grund­gebühr an, die Anschluss­gebühr beträgt aber einmalig 39,99 Euro.



Kostet in den ersten zwei Jahren keine Grundgebühr: Allnet 1 GB LTE Kostet in den ersten zwei Jahren keine Grundgebühr: Allnet 1 GB LTE

Wenn nur gele­gent­liches Strea­ming betrieben wird, reicht etwa auch der Allnet 3 GB LTE aus. Dieser schlägt mit 8,99 Euro monat­lich zu Buche. Sollen es 5 GB sein, bietet sich hingegen der Allnet 5 GB LTE (11,99 Euro / Monat) an.

Für drei Euro mehr – also 14,99 Euro pro Monat – verdop­pelt sich das verfüg­bare High-Speed-Internet mit dem Allnet 10 GB LTE. Das Daten­volumen des 19,99 Euro monat­lich kostenden Allnet 20 GB LTE genügt bereits für die ein oder andere Seri­enstaffel unter­wegs.

Noch mehr Polster, nämlich 30 GB oder sogar 60 GB, gewähren die Tarife Allnet 30 GB LTE (24,99 Euro / Monat) und Allnet 60 GB LTE (29,99 Euro / Monat).

Weiter­führende Infor­mationen zu den mobilcom-debitel-Tarifen

Die Grund­gebühr ist stets iden­tisch, egal ob sie sich für einen Zwei­jahres­vertrag oder für eine monat­lich künd­bare Vari­ante entscheiden. Die Anschluss­gebühr ändert sich jedoch entspre­chend. So schlägt diese mit Lauf­zeit­vertrag mit einmalig 19,99 Euro und in der flexi­blen Fassung mit 39,99 Euro zu Buche.

Des Weiteren beträgt die maxi­male Down­load-Geschwin­digkeit in den Tarifen Allnet 3 GB LTE und Allnet 5 GB LTE nur 21,6 MBit/s. Ab dem Allnet 10 GB LTE erhöht sich die 4G-Band­breite auf bis zu 225 MBit/s. Der Upload (etwa wichtig für das Teilen von Medi­enda­teien) wird bei Allnet 3 GB LTE sowie Allnet 5 GB LTE im besten Fall mit 11,2 MBit/s voll­zogen. Bei Allnet 10 GB LTE und aufwärts sind es bis zu 50 MBit/s.



Datenvolumen satt: 60 GB für unter 30 Euro Datenvolumen satt: 60 GB für unter 30 Euro

Ein Spezi­alfall ist der Tarif Allnet 1 GB LTE, denn dieser gewährt maximal 50 MBit/s im Down- und 32 MBit/s im Upload. Nach den ersten zwei Jahren erhebt der Provider wieder die ursprüng­liche Grund­gebühr der jewei­ligen Tarife. Diese lauten: 9,99 Euro für Allnet 1 GB LTE, 19,99 Euro für Allnet 3 GB LTE, 24,99 Euro für Allnet 5 GB LTE, 29,99 Euro für Allnet 10 GB LTE, 34,99 Euro für Allnet 20 GB LTE, 39,99 Euro für Allnet 30 GB LTE und 44,99 Euro für Allnet 60 GB LTE.

connect hat die Leis­tungen der Mobil­funk-Discounter getestet. Dabei hinter­ließ Aldi Talk den besten Eindruck. Details lesen Sie in einer weiteren News.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)