Allnet-Flat mit 7 GB im Vodafone-Netz für unter 12 Euro

Der Mobil­funk-Provider allmobil ist als selb­stän­dige Marke schon seit einiger Zeit verschwunden. otelo führt die Marke weiter und beti­telt die Tarife nun als "allmobil powered by otelo".

Dass es immer wieder lohnens­wert sein kann, die Tarife nicht direkt beim Provider zu bestellen, sondern in Online-Shops zu schauen, ob diese dort nicht mit Rabatt ange­boten werden, zeigt momentan das Beispiel des Online-Shops Preis­bo­erse24.

Tarife mit 5 GB und 7 GB im Voda­fone-Netz

Allmobil-Werbung - mit Anspielung aufs o2-Netz?

Bild: allmobil / otelo In diesem Online-Shop gibt es über­wie­gend Tarife gebün­delt mit Hard­ware, aktuell aber auch zwei SIM-only-Tarife von "allmobil powered by otelo" im Voda­fone-Netz. Beiden Tarifen liegt akti­ons­weise ein 30-Euro-Amazon-Gutschein bei. Alter­nativ können die Tarife auch mit einer Parrot-Mini­drohne ohne Aufpreis geor­dert werden. Für einen Aufpreis von einmalig 19,95 Euro gibt es auch entweder einen Amazon Echo Dot oder Kopf­hörer von 1More dazu. Bei der Bestel­lung fällt ein einma­liger Anschluss­preis in Höhe von 19,99 Euro an. Wer seine Rufnummer zu einem der beiden Tarife mitbringt, erhält einen Wech­sel­bonus in Höhe von einmalig 50 Euro.

Der Tarif Flat XL allmobil LTE beinhaltet eine unli­mi­tierte Allnet- und SMS-Flat sowie 7 GB, die im LTE-Netz von Voda­fone mit maximal 21,6 MBit/s versurft werden können. Danach erfolgt eine Dros­se­lung auf 64,4 kBit/s. In den ersten beiden Vertrags­jahren kostet der Tarif 11,99 Euro monat­lich. Wird er nicht recht­zeitig vor Vertrags­ende gekün­digt, kostet der Tarif ab dem dritten Jahr monat­lich 29,99 Euro.

Wer nicht so viel Daten­vo­lumen benö­tigt, kann auch den Tarif Flat L allmobil LTE in Erwä­gung ziehen. Dieser bietet zur Allnet- und SMS-Flat 5 GB LTE-Daten­vo­lumen im Voda­fone-Netz. In den ersten beiden Jahren werden für diesen Tarif 7,99 Euro pro Monat berechnet, danach sind es 24,99 Euro. Bei beiden Tarifen wird der Rabatt durch eine Rech­nungs­gut­schrift reali­siert.

Der 5-GB-Tarif für unter 8 Euro

Bild: allmobil / otelo Versand­kosten fallen bei der Bestel­lung nicht an. Wie lange das Angebot erhält­lich sein wird, ist aus der Webseite nicht ersicht­lich, nach Erfah­rungen der teltarif.de-Redak­tion können derar­tige Offerten auch schnell ausver­kauft sein.

