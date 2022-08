50 Euro Bonus: 8 GB für 7,99 Euro und 10 GB für 11,99 Euro

allmobil ist eine fast verges­sene Tarif-Marke im Voda­fone-LTE-Netz. Nun bietet der Tarif-Shop Logitel zwei Tarife an und spen­diert einen hohen Bonus: Wer die eigene Rufnummer mitbringt, erhält 50 Euro.

Bild: allmobil/otelo, Screenshot: teltarif.de allmobil ist schon seit vielen Jahren kein selb­stän­diger Mobil­funk-Provider mehr, sondern eine Marke von otelo im LTE-Netz von Voda­fone. Schaut man sich die Stan­dard-Tarife von allmobil an, hat man aller­dings nicht den Eindruck, dass damit jemand hinter dem Ofen hervor­gelockt werden soll.

Hin und wieder erhalten aber Online-Shops für Tarife die Erlaubnis, den Marken­namen allmobil für güns­tige Aktions-Tarife zu verwenden. Aktuell ist das beispiels­weise beim Tarif-Händler Logitel der Fall - und dabei winkt ein hoher Bonus.

Bild: allmobil/otelo, Screenshot: teltarif.de Wer im Online-Shop von Logitel momentan nach Tarifen sucht, entdeckt dort das Logo von allmobil. Ange­boten werden unter diesem Namen aktuell zwei Tarife ohne Smart­phone. Vertrags­partner ist otelo und beide Tarife haben eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit von 24 Monaten. Nach Ablauf dieser Frist können beide Tarife mit Monats­frist gekün­digt werden.

Der Tarif Flat L beinhaltet eine Allnet-Flat für Gespräche und SMS sowie 8 GB Daten­volumen mit maximal 21,6 MBit/s im Down­stream. Der Tarif kostet monat­lich 7,99 Euro. Wichtig zu wissen ist: Dieser Preis gilt nicht nur in den ersten 24 Monaten, sondern bleibt auch ab dem 25. Vertrags­monat so. Bei Vertrags­abschluss fällt eine einma­lige Anschluss­gebühr von 9,99 Euro an.

Auch beim Tarif Flat XL bleiben die Kondi­tionen und Preise ab dem 25. Vertrags­monat unver­ändert. Der Tarif beinhaltet außer der Allnet- und SMS-Flat 10 GB Daten­volumen mit maximal 21,6 MBit/s für einen monat­lichen Preis von 11,99 Euro. Unver­ständ­licher­weise beträgt bei diesem teureren Tarif die einma­lige Anschluss­gebühr nicht 9,99 Euro, sondern 19,99 Euro.

Beide allmobil-Tarife sind auch im EU-Roaming nutzbar. Eine Tarif­option, mit der die Surf­geschwin­dig­keit gegen Aufpreis auf 50 MBit/s oder 100 MBit/s aufge­stockt wird, ist auf der Seite von Logitel nicht erwähnt. Wer seine bestehende Rufnummer zu den allmobil-Tarifen mitbringt, dem gewährt der Händler einen recht hohen Wech­sel­bonus von einmalig 50 Euro. Versand­kosten werden nicht berechnet.

