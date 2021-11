Alexa, Siri, Google: Sind digitale Beziehungen problematisch?

An manchen Tagen spricht man mit Siri, Alexa und Co. mehr als mit der Part­nerin oder dem Partner. Was ist denn da los? Oder kann so eine neue digi­tale Bezie­hung in Pandemie-Zeiten sogar von Vorteil sein?

Für viele Menschen gehören Sprach­assis­tenten längst zum Alltag. Sie beant­worten Fragen, helfen, schnell an Infor­mationen zu gelangen, spielen auf knappen Befehl hin Musik oder erin­nern an Termine.

Durch freund­liche Stimmen und vorpro­gram­mierte Antworten auf lustige oder philo­sophi­sche Fragen könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass man eine Art Bezie­hung pflegt.

Objekte werden vermensch­licht

Vertrauter Leuchtring: Amazons Alexa hört zu

Bild: picture alliance/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Aber auch nur fast. Denn in der Inter­aktion mit Technik vermensch­lichen Menschen gern Objekte, um Prozesse zu erklären, die sie sonst nicht verstehen, sagt Esther Görn­emann von der Wirt­schafts­uni­ver­sität Wien. "Wenn Cortana nicht macht, was ich sage, liegt das wohl daran, dass "sie nicht will".

Teil­nehmer in Studien berichten, dass Alexa "belei­digt", "frech" oder "char­mant" ist, oder sogar "ein kleines Fami­lien­mit­glied, das morgens mit am Früh­stücks­tisch sitzt"." Beson­ders stark ausge­prägt sei die Tendenz zur Vermensch­lichung bei Kindern. Es gebe aber auch ein soziales Motiv dafür, Objekte zu vermensch­lichen, sagt Görn­emann. Und hier werde es inter­essant in Bezug auf die Corona-Pandemie: "Wir versu­chen, damit einen Mangel an sozialer Bindung mit anderen Menschen zu kompen­sieren." Wer einsam ist, neige eher dazu, soziale Bindungen zu Objekten aufzu­bauen.

Mit realen Menschen tele­fonieren

Gene­rell sollte man sich aber keine Sorgen machen, wenn man bemerkt, dass man viel mit einem digi­talen Assis­tenten spricht, meint Prof. Arvid Kappas von der Jacobs Univer­sity Bremen. "Wir wissen, dass Isola­tions­haft mit das Schlimmste ist, was man Menschen zumuten kann. Wenn jemand keine Möglich­keit hat, mit irgend­jemand anderem zu spre­chen oder zusammen zu sein, kann so etwas passieren", erklärt der Psycho­loge.

Grund­sätz­lich sollte man aber versu­chen, das Konto sozialer Inter­aktionen auch mit anderen Mitteln aufzu­bauen und etwa lieber mit realen Menschen tele­fonieren.

KI wird immer besser

Dass zum Beispiel Kinder Sprach­assis­tenten als reale Wesen wahr­nehmen könnten, über­rascht Prof. Kappas nicht: "Man macht sich ja auch keine Gedanken, wenn Kinder längere Zeit mit ihrem Teddy­bären spre­chen und denken, dass der Teddybär ein Seelen­leben hat."

Dass Kinder in der Lage sind, komplexe Inter­aktionen mit nicht lebenden Gegen­ständen zu führen, sei keine neue Entwick­lung. Die neueste Gene­ration Sprach­assis­tenten könne ledig­lich wesent­lich besser Sprache verstehen, als dies früher der Fall war. Trotzdem sei man im Moment immer noch relativ weit davon entfernt, eine tief­gehende Konver­sation mit einem Assis­tenten führen zu können.

Esther Görn­emann teilt diese Ansicht, glaubt aber, dass sich dies durch den tech­nischen Fort­schritt auf dem Gebiet der Künst­lichen Intel­ligenz (KI) bald ändern könnte: "Durch GPT-3 haben wir jetzt eine KI, die erstaun­lich gute Texte formu­lieren kann und dabei über­raschend kreativ und viel­seitig ist. Ein so gutes Sprach­modell ist eine wesent­liche Kompo­nente für einen Sprach­assis­tenten, mit dem wir eine soziale Verbin­dung aufbauen können." Proble­matisch werde es erst, wenn Menschen anfangen würden, ihre sozialen Kontakte zu Menschen durch Assis­tenten zu ersetzen.

Kinder sollten nicht zu viel mit ihnen spielen

Grund­sätz­lich betrachtet seien Sprach­assis­tenten ja erst einmal nur ein weiteres Medium, um Kommu­nika­tion zu führen und Dinge zu beschleu­nigen, meint Prof. Andreas Dengel, Direktor des Deut­schen Forschungs­zen­trums für Künst­liche Intel­ligenz (DFKI). Als Seelen­tröster würden sie hingegen nicht taugen.

Und zwar unter anderem deshalb, weil sie Empa­thie nur vorspielen und auch nur bedingt ausüben könnten, sagt Dengel. "Der Mensch benö­tigt auch nega­tive Konver­sationen, um Empa­thie spüren zu können. Zwischen­mensch­liche Kommu­nika­tion ist viel­schich­tiger und viel­dimen­sio­naler als es eine Konver­sation mit einem Sprach­assis­tenten sein könnte."

Bei aller Faszi­nation, die von Sprach­assis­tenten ausgeht: Kinder sollten nicht zu viel mit ihnen spielen, da sich dies negativ auf ihre Kommu­nika­tions­fähig­keit auswirken könne, warnt Dengel.

"Kommu­nika­tion besteht ja nicht nur aus Sprache, sondern es sind mannig­faltig nonver­bale Kommu­nika­tions­formen betei­ligt, wie etwa Mimik und Gestik oder auch die Spie­gelung des Gegen­übers. Und das lernt man bei solchen Geräten eben nicht."

Sprach­assis­tenten als Orga­nisa­toren

Neben Risiken sieht Prof. Kappas aber auch die Chancen von Sprach­assis­tenten. Gerade für ältere Menschen könnten sie einen Zuwachs an Frei­heit bedeuten. Ein Sprach­assis­tent könne als Begleiter bei bestimmten Themen helfen, indem er zum Beispiel an Termine erin­nert oder daran, Medi­kamente einzu­nehmen, sagt der Psycho­loge.

"Ein natür­liches Sprachin­ter­face ist wesent­lich besser geeignet für ältere Menschen, die viel­leicht nicht mehr so gut tippen oder auf einen Bild­schirm schauen können", sagt Kappas. Den Sprach­assis­tenten könne man auch einfach auffor­dern, jemanden anzu­rufen, ganz ohne Nummern­suche und Tipperei. Bei den meisten Menschen sei der Umgang mit Sprach­assis­tenten jedoch ganz einfach spie­leri­scher Natur.

Daten­schutz und Werbung

Sprach­assis­tenten bergen immer auch das Risiko der Über­wachung, sagt Esther Görn­emann von der Wirt­schafts­uni­ver­sität Wien. Und: "Ich sehe es als proble­matisch, dass wir mehr persön­liche Infor­mationen preis­geben, wenn wir eine soziale Bezie­hung zu unserem Sprach­assis­tenten aufbauen. Das passiert ganz unwill­kür­lich und wir sind uns dessen viel­leicht auch gar nicht bewusst."

Im Hinter­grund hätten Hersteller bereits Patente entwi­ckelt, die aus den Sprach­ein­gaben werbe­rele­vante Schlüs­sel­wörter heraus­hören sollen, sagt die Forscherin. Über lange Zeit würden die Firmen dabei so viel wie möglich über die Kunden lernen, und daraus beispiels­weise ableiten, welche Werbung wann funk­tio­nieren könnte.

Werbung könnte dann so indi­viduell an Situa­tionen ange­passt werden, dass man gar nicht merke, dass im Grunde das eigene Verhalten mani­puliert wird, warnt Görn­emann. "So lange Tech-Giganten uns bis aufs kleinste Detail durch­leuchten und dieser Prozess so intrans­parent bleibt, wie er es jetzt ist, besteht die Gefahr, dass wir uns so verhalten, wie der Hersteller es sich wünscht, und wir merken es noch nicht mal."