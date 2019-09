Amazon stellt Offline-Modus für Alexa Auto vor

Damit Alexa auch im Auto schneller in Fahrt kommt, gewährt Amazon Soft­ware­entwick­lern eine neue, wich­tige Funk­tion. Ohne eine Inter­netan­bindung ist die Sprachas­sistentin norma­lerweise nicht mehr smart, was sich durch ein Offline-Feature für Alexa Auto ändern soll. Wie der Online­shop in einem Beitrag mitteilt, soll diese Komfort­funk­tion Bestand­teil des SDK 2.0 sein. Die als Local Voice Control beti­telte Erwei­terung erlaubt es Entwick­lern, Kern-Elemente von Alexa auch ohne Internet im Info­tain­ment­system bereit­zustellen. Unter anderem sollen sich Anrufe und das Radio offline per Sprach­steue­rung nutzen lassen.

„Ich kann leider keine Verbin­dung mit deinem WLAN-Netz­werk herstellen“, schallt es aus den Echo-Produkten, sobald sie vom Heim­netz­werk getrennt sind. Eine Offline-Bedie­nung der Sprachas­sistentin ist momentan noch nicht möglich – was sich aber bald ändert. Zumin­dest unter­wegs soll Alexa in Form von Alexa Auto nicht mehr gänz­lich in der Info­tain­ment-Konsole streiken, sobald kein Internet vorhanden ist.

Amazon schreibt über das dazu notwen­dige Local Voice Control in seinem Blog: „Beim normalen Pendel­verkehr verlieren Fahrer die Konnek­tivität oder erleben eine vorüber­gehende Konnek­tivität, wenn sie in dichten Groß­stadt-Gebieten, Tunneln, abge­legenen Regionen oder Park­häusern fahren. Mit der Erwei­terung Local Voice Control des Alexa Auto SDK können Auto­mobil­hersteller eine einge­schränkte Fassung von Alexas Cloud-basierter auto­mati­scher Sprach­erken­nung (ASR) und dem natür­lichen Sprach­verstehen (Natural Language) in das Info­tain­ment­system einbinden. So wird die Ausfall­sicher­heit der Cloud-basierten Möglich­keiten erhöht.“

Welche Alexa-Funk­tionen stehen offline zur Verfü­gung?

Amazon stellt Local Voice Control vor Zu den Offline-Features, die sich via Update auf bestehende Alexa-Info­tain­ment­systeme aufspielen lassen, gehören unter anderem Anrufe und Messa­ging. Tele­fonate lassen sich auch ohne Internet via Sprach­befehl initi­ieren und Nach­richten verfassen sowie empfangen. Die Steue­rung von Fahr­zeug-Funk­tionen, wie die Klima­anlage und die Innen­beleuch­tung, können eben­falls vorge­nommen werden.

Des Weiteren müssen Auto­fahrer dank Local Voice Control selbst bei schlechtem oder nicht vorhan­denem Inter­netemp­fang nicht auf Enter­tain­ment via Radio und der eigenen Musik-Biblio­thek, die Navi­gation und die Suche verzichten. „Diese Dual-Modus-Unter­stüt­zung redu­ziert nicht nur die Auswir­kung von schwan­kenden Netz­werk­verbin­dungen, sondern gibt den Fahr­zeug­haltern die Sicher­heit, die Sprache verstärkt als effek­tives und effi­zientes Mittel für die Inter­aktion und Anpas­sung in Betracht zu ziehen.“, so Amazon. (via PhoneArena)

