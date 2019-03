Smart unterwegs: Amazon Alexa im Auto nutzen

Noch vor einigen Tagen berich­teten wir, dass sich DAB+ bei Auto­her­stel­lern immer noch nicht zum Stan­dard entwi­ckelt hat. So kündigte beispiels­weise Audi einen seri­en­mä­ßigen Chip für DAB+ in seinen Fahr­zeugen an, dieser müsse aller­dings als kosten­pflich­tige Option frei­ge­schaltet werden. Viel­leicht ist es aber auch gar nicht mehr nötig, auf den digi­talen UKW-Ersatz zu warten, denn mit 4G-Flat­rates bzw. dem künf­tigen 5G-Stan­dard gibt es im Auto viel inter­es­san­tere Lösungen. Eine smarte Assis­tentin aus dem Internet ist nämlich wie für das Auto gemacht, denn wenn man alle Funk­tionen per Sprach­steue­rung nutzen kann, bleiben die Hände bequem am Lenkrad. Tatsäch­lich ist Amazons Alexa beim Daten­ver­brauch sogar recht genügsam. Wer also beispiels­weise eine mobile Daten­flat­rate besitzt, kann viele Funk­tionen schon jetzt problemlos nutzen. Hier bieten sich unter anderem die Free- oder Unli­mited-Tarife von o2 an. Zwar haben auch Telekom und Voda­fone entspre­chende Flat­rates im Angebot, doch hier sollte man im Hinblick auf die monat­li­chen Gebühren und Vertrags­lauf­zeiten genau abwägen, ob sich eine Inves­ti­tion nur für Alexa im Auto lohnt.

Hard­ware

Grund­sätz­lich kann man natür­lich einfach den Echo Dot mit dem WLAN-Hotspot des Smart­phones verbinden und zum Beispiel samt einem entspre­chenden Adapter über den Ziga­ret­ten­an­zünder mit Strom versorgen. Das ist aber optisch keine beson­ders elegante Lösung. Einige Hersteller haben sich über das Thema Gedanken gemacht und bieten speziell für das Auto opti­mierte Alexa-Laut­spre­cher an. So zum Beispiel die Firma Anker mit dem ROAV Viva. Der mobile Alexa-Klon hat nur ein Viertel der Größe eines Echo Dots, darüber hinaus eine spezi­elle Rausch­un­ter­drü­ckung für die Kommu­ni­ka­tion im Auto sowie zwei zusätz­liche USB-Anschlüsse inklu­sive Schnell­a­de­funk­tion. Per Knopf­druck auf den Anker ROAV Viva kann Alexa jeder­zeit an- oder abge­schaltet werden. Zudem eignet sich der Laut­spre­cher für die Musik­wie­der­gabe und frei­hän­diges Tele­fo­nieren. Preis­lich ist man bei dem Gerät aktuell mit rund 50 Euro dabei.

Anwen­dungen

Wenn in Sachen Hard­ware und Daten­ver­bin­dung alles passt, geht es nun um verschie­dene prak­ti­sche Anwen­dungs­sze­na­rien für Alexa im Auto. Da wären zunächst die Themen Tele­fo­nieren und Musik hören. Hier gibt es aller­dings schon einen Knack­punkt. Wer mit seinem smarten Amazon-Laut­spre­cher im Auto die Tele­fon­funk­tion nutzen will, kann nur auf Alexa-Kontakte zugreifen. Ein direkter Zugriff auf das Smart­phone-Adress­buch und Anwahl über die SIM-Karte funk­tio­niert nicht. Die Proble­matik gibt es aller­dings auch bei der Nutzung von Alexa in den eigenen vier Wänden. Hierzu bietet Amazon als Zusatz­gerät den Echo Connect an, mit dem es dann möglich ist, zum Beispiel Fest­netz- oder Mobil­funk­num­mern anzu­wählen.

Prak­ti­sche Dienste sind darüber hinaus das Musik-Strea­ming mit Amazon Music oder die Wieder­gabe von lokalen Infor­ma­tionen, wie zum Beispiel der Verkehrs­lage oder Nach­richten. Zwei­fels­frei ist die große Auswahl an Internet-Radio­sen­dern ein Plus­punkt, der weder mit UKW noch DAB+ zu errei­chen ist. Auch die Wieder­gabe von Podcasts oder Kindle-Hörbü­chern im Auto dürfte für viele Nutzer ganz sicher eine inter­es­sante Funk­tion sein. Oft hat man unter­wegs noch die eine oder andere Idee, für die Alexa dann als eine Art virtu­eller Notiz­block dient. Und selbst falls die Wohn­zim­mer­lampe nicht ausge­schaltet oder die Tür verrie­gelt wurde, kann das in Verbin­dung mit einer Smart Plug oder Alexa-kompa­ti­blen Türschloss per Sprach­be­fehl noch auf der Straße nach­ge­holt werden.

Fazit

Mit der rich­tigen Hard­ware und einem passenden Daten­tarif ist Alexa eine nütz­liche Ergän­zung im Auto. Sprachas­sis­ten­tinnen sind für diesen Zweck gera­dezu präde­sti­niert. Ein bitterer Beigeschmack ist aller­dings, das man insbe­son­dere die Tele­fon­funk­tion in Verbin­dung mit einem Smart­phone noch nicht sinn­voll nutzen kann. Auch ist die Hard­ware-Auswahl für Amazon Echo zumin­dest derzeit noch deut­lich geringer als bei Produkten für den heimi­schen Gebrauch, wo Amazon bereits mit zahl­rei­chen Dritt­her­stel­lern, wie unter anderem Sonos, zusam­men­ar­beitet.

In Zukunft ist aller­dings davon auszu­gehen, dass immer mehr Auto­her­steller dazu über­gehen, die Sprachas­sis­tenten bereits ab Werk in ihre Enter­tain­ment-Systeme einzu­binden. Entweder im Rahmen der Seri­en­aus­stat­tung oder per Aufpreis. Spätes­tens mit dem Start von 5G, welches zunächst vorrangig an den Auto­bahnen und Bundes­straßen ausge­baut wird, ist mit einer auch mobil stark zuneh­menden Verbrei­tung von Alexa und Google im Auto zu rechnen. Man darf sicher­lich davon ausgehen, dass die Nach­frage nach diesen Diensten dieje­nige nach digi­talem, terres­tri­schen Radio­emp­fang deut­lich über­steigt.

